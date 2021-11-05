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洛城新語／向富人增稅 真的有用嗎？

洛城新語

全球首富、特斯拉創始人馬斯克，日前在推特PO出中國詩人曹植的「七步詩」；雖然沒有說明發文意圖，但結合近期馬斯克在推特上的一系列言論來看，猜測與政府總想「劫富濟貧」有關。在貧富差距日趨顯著的當下，真的能通過簡單的向富人增稅，就解決問題嗎？

通過向富人增稅，來救濟平民，一直以來都是民主黨的慣性思維，也是其收穫大量選票的籌碼。從表面上看，合情合理；但仔細琢磨，事情沒那麼簡單。正如馬斯克在推特所述，問題已然太大，通過向富人增稅，也無濟於事。

聯邦政府開支連年走高，負債佔國民生產總值（GDP）的比例，已經從2000年時的56%，躍升至如今的125%。美國國債規模已突破28.9兆元，平均到每個納稅人，是22.9萬元。即便全美所有億萬富豪都被徵收100%的所得稅，相比整體債務規模而言，仍是杯水車薪，剩下的缺口只能由「普通人」補上。

以拜登總統大力推行的3.5兆元基建案為例，即便增收「富豪稅」為項目集資，但依據法案撰寫方預測，也只能覆蓋約10%的花費；那麼餘下來的90%，則需要中產階級納稅人承擔。

馬斯克的思維如此，也就有些「七步詩」的意味在其中。他或許想說，既然對億萬富豪增稅，已是杯水車薪；大批國債，最終仍會轉嫁普通老百姓頭上。普通人與富豪，本是同根生；何必被政府「忽悠」，支持磨刀霍霍向「富豪」。真正解決問題的關鍵，還得靠控制政府開支。

馬斯克的邏輯是否有道理，見仁見智；不過從經濟學上看，對富人增稅，雖然短時間內的確能縮小貧富差距，提高再分配水平；但如果是為增加總投資、增加就業，增稅就會有矛盾。因為資本總是追求利潤，為富人減稅，既是利潤率提高。換句話說，當稅率變高，手握資本的人就會拍拍屁股走人；投資減少，遭殃的還是做實體的企業；如果企業破產，實際承擔後果的，大多數是中產階級。

而且增加富人的稅率，是否真的能落實、執行，一直都是個大問題。正如「富爸爸窮爸爸」的書中所寫，每當想懲罰富人時，富人們不僅不會接受，反而會進行反擊；他們有錢、有能力、有願望去改變處境。他們僱用聰明的律師和會計師，他們有能力鑽法律的漏洞，他們有能力扭轉乾坤。

馬斯克 推特 投資

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