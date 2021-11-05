忠狗護主無懼 追趕美洲獅 重傷縫30針

為保護主人，狗狗追趕美洲獅後受重傷縫了30針。（KTLA 5視頻截圖）

洛杉磯 縣北邊山腳下的拉汶（La Verne）市的一隻家犬，10月29日（週五）為保護主人，從後院開始一路爬上山坡，無所畏懼地追趕一頭美洲獅，後受重傷縫了30針。

當晚8時左右，拉汶居民Mary Padres在她的院子裡發現一隻美洲獅正盯著她看，「牠真的就在那裡看著我，我嚇壞了，開始尖叫，牠太大了，這非常可怕。」女屋主大喊大叫，家人都跑出來看發生了什麼，就在那時，家裡七歲30磅的混血牧羊犬Rocky跳了起來，衝向那隻美洲獅，把它趕出家門。

十幾歲的女兒Verena和Ashley說，她們開始驚慌失措，因為不知道會發生什麼，「我們非常害怕狗狗Rocky回不來了。」

當美洲獅消失在夜色中時，Rocky一路追趕並爬上山坡，一家人很著急，在黑暗中呼喚Rocky，生怕發生最壞的情況。之後他們就發現Rocky全身流血，受了重傷，頭部傷口很深，幾乎可以看到它的大腦或頭骨。女屋主說狗狗需要縫30針左右，全身都有傷，但幸運的是它活了下來，「Rocky是為了保護我們，它絕對是一名鬥士。」

為保護主人，狗狗追趕美洲獅後受重傷縫了30針。（KTLA 5視頻截圖）

拉汶警察 局和內陸山谷人道協會（Inland Valley Humane Society ）正在調查這起事件，並提醒居民在野生動物棲息的地區保持警惕。

該機構在一份新聞稿中說，「美洲獅襲擊狗的報告並不常見，當狗晚上留在戶外沒有保護時，偶爾會發生這種情況，如果一隻狗對美洲獅有攻擊性，美洲獅就會反撲，這是可以預見的行為。」警局表示，居民應採取預防措施，例如將寵物及其食物帶入室內，尤其是在美洲獅積極捕獵的夜晚。