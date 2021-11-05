警匪跨越3縣、追逐12小時 南加貨櫃車大盜投降

警匪徹夜追逐，嫌犯（橘色衣）在高速公路上舉手向警察投降。（KTLA）

一名偷盜大型貨櫃車的嫌犯司機，被警察 追逐和對峙了約12小時後，最終在橙縣 55號公路向警察舉手投降，結束了這場破紀錄的加州 高速公路追逐戰。

11月3日(周三)晚間，一名嫌犯駕駛偷盜的大型貨櫃車，被加州公路巡警追逐。但是嫌犯拒不下車，十多輛警車尾隨在後，行程跨越南加州三個縣。最後，警察在橙縣境內的55號公路鋪設鋼釘攔截，導致這輛貨櫃車的18個輪胎中有幾個被剌破洩氣，最後無法行駛，在聖塔安那（Santa Ana）停下來。

直至4日周四上午8時許，這名嫌犯男子還拒絕下車，繼續在55號公路中間同周圍的警察對峙，直至上午8時40分後，他才下車舉手投降。

警方表示，這輛大型貨櫃車3日晚間8時左右，在貝爾（Bell）市的一家食品服務倉庫的中院裡被盜，此後引發了警匪追逐大戰。

嫌犯司機駕車穿過聖費南度谷（San Fernando Valley），沿 5 號高速公路向北行駛，沿 118 號高速公路向西進入西米谷（Simi Valley），然後駛入范杜拉縣（Ventura County），在警車追逐下返回洛杉磯縣（Los Angeles County），最終在橙縣（Orange County）被攔截。