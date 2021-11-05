核桃市上百名華生 手繪摺紙鶴、送上許願樹

由核桃 市100多名華人孩子組成的「摺一個願望（Fold a Wish）」團隊和核桃高中華裔 家長會，本周將用300多只手繪手工紙鶴做成許願樹送往核桃市府、老人中心 和青少年中心，為全市人民送上美好祝福。

每棵許願樹掛上孩子們數月來精心摺出的紙鶴，每只紙鶴都代表了孩子們，對人們走出新冠疫情的渴望和對平安健康和美好的祝福。

Fold a Wish的領頭人，是核桃高中十年級的華人學生關子英（Athena Guan）。核桃高中華裔家長會顧問梁啓元（Eliza Leung）表示，Athena的父母在她小學二年級，就發現女兒上課時雙手動作不停，難以控制，醫生診斷為輕度好動症。為糾正好動，醫生建議在Athena的手上套上不同顔色的橡皮圈，這種孩子在控制不住自己好動時，就用手觸目橡皮圈，情緒可以得到相對穩定。醫生的這一建議果然有效，也同時帶來一個意想不到的結果。

Athena回到家中，開始用各種紙張摺叠紙鶴，從一個到十個，從十個到百個，紙鶴掛滿了她小小的房間，媽媽只能將女兒的作品悄悄放進箱子，收起來。但很快，裝滿紙鶴的箱子又堆滿了房間。2019年初開始新冠疫情橫掃美國，民眾居家避疫，學校關門，Athena開始在網上開設摺紙課程，和另外兩個孩子通過視訊交流紙鶴技巧。核桃華裔家長會發現Athena這一特長，鼓勵她擴大活動，加入核桃華裔家長會的青年志工團隊，在更大的平台繼續教授摺紙網上課程。沒想到一呼百應，很多孩子加入進來，短短三天已有 30 名學生報名，現在學生人數已經超過100人，不但是小小孩，很多大孩子也參加，不但是女孩，不少男孩也慕名而來。

核桃市華裔家長會和Fold a Wish團隊將許願樹送到核桃市政府大廳。（核桃市高中華裔家長會提供）

從今年6月開始，孩子們組成了「Fold a Wish」社區活動，每周六早上10時半到中午，聚集在核桃市的蘇珊妮公園一起摺不同造型的紙鶴，寫上自己的願望，掛上五尺高的許願樹上，孩子們只有一個共同的目標，希望通過摺紙帶給大家祝福。到目前爲止，孩子們摺出的紙鶴已超過1000個。

核桃華裔家長會承諾，孩子們每摺出100個紙鶴，便捐出一棵許願樹。在繼市府大廳、老人中心和青少年中心之後，「Fold a Wish」希望將他們的許願樹送到核桃谷聯合學區的每一所學校，未來也希望將許願樹和美好祝福送給希望之城的癌症病人。