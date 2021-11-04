治療心理創傷App 南加大華生陳勉行參與創立

USC學生陳勉行（左）和Femminella 展示SoundMind健康視聽音樂治療App，免費服務軍人。（陳勉行提供）

SoundMind（音樂思維）是一款健康視聽App ，用於治療創傷後心理障礙 (post-traumatic stress disorder，PTSD)，尤其是聲音和暴力。該App由南加州大學 (USC)華裔學生陳勉行與合夥人在COVID-19 大流行高峰期創立，已經過4000多名急救人員和軍人的測試。該公司將在6日（周六）啟用儀式上宣布為所有現役軍人和退伍軍人提供免費使用權限，以及為每個人創造個性化的治療體驗。

SoundMind網站形象圖。（陳勉行提供）

SoundMind是一家心理健康 初創公司，費米內拉（Brian Femminella）是聯合創辦人兼首席執行官，他從17歲起就在陸軍服役，親眼目睹了許多戰友患有「創傷後心理障礙」 (post-traumatic stress disorder，PTSD)，尤其是聲音和暴力。退役後入讀南加州大學，他與音樂教授斯賓塞（Scott Spencer）一起研究和探索——聲音、暴力和人際之間的關係。他表示，「這項研究在世界各地的多個會議上發表，包括在哈佛大學和日本著名的 CHI 研究會議上，現在已經變成了一個App，我的戰友們可在手掌上使用。」免費向現役軍人兄弟姐妹和退伍軍人提供這種資源，是他引以為豪的一項舉措，並將堅持下去。

聯合創始人暨首席運營長陳勉行（Travis Chen）也是亞凱迪亞高中（Arcadia HS）的華裔校友，他從16歲時開始注意到，心理健康在人們生活中的重要性。「我兒時最好的一位朋友在大學二年級時自殺了，這是我在閱讀《紐約時報》時發現的。 這就是改變一切的原因：我第一次諮詢了大學的健康中心，我知道自己必須為這場全球精神健康大流行做點什麼」於是，他與同學共同創立了 SoundMind，目標是創造有影響力的產品，幫助患有心理健康障礙的人們。

SoundMind 團隊擁有與他們希望接觸和幫助的目標群體的第一手經驗。神經科學總監謝弗（ Lucy Schafer）領導神經科學團隊，研究和塑造App的不同功能。她說，「我的家人在美軍服役了近30年，包括我的父親約瑟夫謝弗中校軍醫博士，以及我的媽媽莫琳·謝弗中校軍醫博士，他們的職業生涯就是了解和服務美軍的醫療保健。」她相信SoundMind 將使數百萬人的生活受益——研究表明，超過三分之一的美國人1 億多人，正在遭受毀滅性的創傷，他們正需要這樣的工具。

SoundMind健康視聽音樂治療App啟用儀式，將於6日下午5時30分在葛萊美博物館（GRAMMY Museum）的紅地毯上舉行，現場宣布為所有現役軍人和退伍軍人提供免費使用權限。活動地址800 W. Olympic Blvd., Los Angeles, CA 90015。