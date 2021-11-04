停擺後突增資至23億 洛市泛海廣場可望復工

位於洛杉磯市中心的泛海廣場停擺至今。（圖片來自Lendlease）

泛海位於洛杉磯 的開發項目一直停滯不前，但該公司最近忽然表示將在2022年底完工，而且計畫花費已經增加到23億元。

據The Real Deal地產網站報導，該公司表示，估計目前停滯不前的泛海廣場（Oceanwide Plaza）要到2022年12月才能完工。根分析的財務文件，它還表示計畫在該項目上總共花費23億元。

該網站指出，泛海早先在8月在中國 提交的文件，與洛杉磯圈內的消息相符，即開發商正在展示其位於洛杉磯的待售物業，預計價格合理。然而最近討論又逐漸平息，新的文件可能表明泛海將試圖挽救該項目，即使泛海目前似已失去了對舊金山 項目的控制權。

泛海項目受到關注的原因之一，也是包括恆大在內的中國多個大型房地產開發商都背負著巨額債務，而政府試圖整治。人們對中國資金的態度因而也出現鮮明逆轉。

根據2015年的年中財務報告，當時泛海表示，洛杉磯的公寓、酒店和住宅項目將於2018年完工，總投資為9億元。一年後的2016年，泛海將其估計成本提高到15億元，但完工日期保持不變。到了2019年初，泛海廣場的建設停止，當時泛海稱將會在次月重新開工。當時承包商Lendlease也同意了在2020年3月重啟工程，但之後僅三個月，泛海仍未能向其付款。Lendlease一個多月前宣布退出。

該開發項目面臨的坎坷還包括許多法務問題，不僅面臨著無數的銷售失敗、超過2.4億元的機械留置權，以及來自一個中國EB-5投資者團體的投訴，認為其涉嫌管理不善等。

泛海最近發布了第三季度收益，但沒有提及與其海外項目相關的任何財務數據。

該公司最近披露其兩個債務持有人，海通國際金融服務公司的新加坡子公司，和一家名為Spring Progress Investment Solutions的實體，取走了其在舊金山項目的控制權，此前泛海的兩家子公司未能支付3億2150萬元的欠款。舊金山泛海中心項目也未完成，根據其8月份的文件，泛海預計該項目將於2023年竣工，原先最早預計是2021年5月竣工。截至8月，泛海已在舊金山項目上花費約14億元，預計總投資約30億元。

另外泛海公司正尋求以2億元價格出售其位於曼哈頓南街海港的開發用地，遠低於其2016年支付的3.9億元。泛海原本也在夏威夷開發三個項目，但在去年售出。