紅藍卡線上講座叫好 本周六加4場

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每年的10月15日至12月7日，是聯邦醫療保險 （紅藍卡 ）的年度開放轉換期。世界日報繼上周末結束的六場「2022紅藍卡線上講座」受到讀者廣泛好評後，11月6日(週六)將再增加四場「2022紅藍卡線上講座」直播活動，幫助銀髮族們獲得更廣泛的資訊，以便做出最適當的因應行動。

四場全新講座將在YouTube的 「U視頻」平台上直播，由業界專家分析2022聯邦醫療保險（紅藍卡）相關資訊及健保 計畫福利內容的最新訊息。

11月6日(週六) 上午10點半起直播的四場講座，第一場是上午10時30分，易萍演講「中心健保2022福利提要：聯邦紅藍卡計畫、悅享計畫」。第二場是上午10時50分，陳湘美演講「當你擁有紅藍(白)卡就高枕無憂了嗎?」。第三場是上午11時10分，吳喬恩演講「簡述紅藍卡 A B C D，內容包含 2022年中心健保新增福利，以及每月$125退款計畫」。第四場上午11時30分，王珂演講「申請紅藍卡以及計畫選擇的常見誤區」。

歡迎讀者屆時到YouTube搜尋 「U視頻」，或搜尋「2022紅藍卡線上講座」觀看直播，查詢更多訊息，可電話聯絡 323-268-4982分機250。