我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

武統台灣？中國「核武擴軍400%」的2027台海因素

彭帥#MeToo燒上中共政要「時機與對象不尋常」

電信詐騙猖獗3人上當 中領館籲留學生當心

【本報訊】
駐洛杉磯總領館警告，電信詐騙猖獗，留學生務必當心。（記者丁曙╱攝影）
駐洛杉磯總領館警告，電信詐騙猖獗，留學生務必當心。（記者丁曙╱攝影）

中華人民共和國駐洛杉磯總領事館3日發出通知，近期南加州三名中國留學生先後接到冒充「總領館」、「廣州公安機關」的電話，稱其護照被人冒用，涉嫌國際詐騙等重大刑事案件，警方將對其進行逮捕。在詐騙分子「清查資金」或「取保候審」恐嚇誘導下，三人多次按對方要求向指定帳戶匯款，造成重大錢財損失。

自2017年以來，總領館通過各種方式提醒領區內中國公民當心電信詐騙，並多次舉辦相關留學安全講座。但是，包括受騙學生在內的一些中國公民，未能及時關注總領館提醒，因電信詐騙而損失巨額錢款的案件仍時有發生。

總領館再次提醒領區內中國公民，特別是留學生及其家人注意：

一、認真閱覽總領館網站發布的「詐騙陷阱」專題提示，瞭解詐騙套路，提高風險意識，特別要注意做到「七不一要」，避免受詐騙分子誘導而陷入圈套。

二、建議留學生家長對涉世未深的子女給予特別關注，日常多做警示提醒，對其大額匯款動向保持警惕，避免受騙造成不可挽回的經濟損失。

三、如察覺可能被騙，應第一時間向當地警方、收款行所在地警方和相關銀行報案，力爭凍結止付，同時向總領館和美相關機構報告，尋求協助。

中國留學生 詐騙 加州

上一則

停擺後突增資至23億 洛市泛海廣場可望復工

下一則

彭帥自爆緋聞 背後有無陰謀

延伸閱讀

洛杉磯中領館警告電信詐騙猖獗有3人上當 留學生當心

洛杉磯中領館警告電信詐騙猖獗有3人上當 留學生當心

日本擬放寬商業入境 隔離降至3天 俄荷希臘疫情再起

日本擬放寬商業入境 隔離降至3天 俄荷希臘疫情再起
中領館總領事王東華：中美穩定發展 最符合兩國利益

中領館總領事王東華：中美穩定發展 最符合兩國利益
想去日本玩再等等 最快月內重啟商務、留學生入境

想去日本玩再等等 最快月內重啟商務、留學生入境
青少年打一針可返香港 留學生家長鬆口氣

青少年打一針可返香港 留學生家長鬆口氣
F-1簽證失效 中國50留學生遭美大學強制驅離

F-1簽證失效 中國50留學生遭美大學強制驅離

熱門新聞

美國政府將於11月8日放寬入境限制，但是中國政府目前沒有放寬入境增加航班的趨勢。（檔案圖）

洛城飛台灣每周9班 台美航班11月票價將趨正常

2021-10-30 02:20
現年53歲的華女Susan，為40歲的小丈夫介紹假結婚對象後，慘遭掃地出門。（讀者提供）

世說新聞／為錢假結婚竟成真 原配慘遭嫩夫拋棄

2021-11-03 14:04
亞凱迪亞市近日發生華人在車庫被搶走汽車。（示意圖，亞市警局臉書）

洛縣華人自家車庫被搶走車　歹徒先要他下車面壁跪下

2021-10-28 19:26
圖片來自中央流行疫情指揮中心。

因應春節入境台灣人潮 居家檢疫措施放寬為「10+4」

2021-11-01 15:24
南加亞凱迪亞（Arcadia）華人地產經紀史瑞雪（譯音）26日認罪，將募集的資金用於私人用途 。（史瑞雪推特圖片）

華人地產經紀認罪 謊稱投資可獲簽證 集資2160萬供私人揮霍

2021-10-27 02:19
華男張先生的寶馬車，在停車狀態下離奇失火。（記者邵敏／攝影）

世說新聞／買完菜華男寶馬燒成灰 仇華縱火還是自燃？

2021-10-30 12:40

超人氣

更多 >
29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓

29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓
彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」

彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」
澳洲4歲女童露營離奇失蹤 18天後警破門原地民宅救出

澳洲4歲女童露營離奇失蹤 18天後警破門原地民宅救出
吳弭當選波士頓首位華裔市長 打破200年白男主導局面

吳弭當選波士頓首位華裔市長 打破200年白男主導局面
何時何地能擺脫新冠大流行？聽科學家說分明

何時何地能擺脫新冠大流行？聽科學家說分明