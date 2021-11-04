彭帥自爆緋聞 背後有無陰謀

中國 著名網球女運動員彭帥 11月2日晚10時，在微博發布自己與中共 中央政治局前常委、前國務院副總理張高麗 是情人關係，說張逼她上床時，張的元配康潔在房門外幫忙把風。彭帥坦承和張高麗七年前就發生性關係，是自己傻，癡迷於「愛情」，她自責自己不是好女孩，飛蛾撲火自取滅亡。

彭女的微博自然是「核彈級」醜聞，20分鐘後被中共網管刪除，但全中國已瘋傳、轉貼和熱評，海外「吃瓜」群眾也熱議，成為這兩天全球華人焦點，紛紛在問「發生了什麽事？」

很多人看到張高麗那張「撲克臉」，一副道貌岸然的假正經官樣；再看彭帥雖身材健美，是運動員架式，但用傳統審美觀看，不算是細緻大美女。怎麼張高麗就好這一口，而彭帥是否像自己說的太缺少愛，不自覺崇拜權勢人物，竟委身屈就比自己大40歲、看來一點不帥的老男人，想圖個什麼？果真是奇怪組合。

彭帥的緋聞與過去中國官場醜聞最大不同：她似乎沒撈到什麼錢財名利等好處。中共高官包二奶，甚至把100多名小三聚居同一社區方便「寵幸」，她們擁特權、靠關係猛撈錢，家財萬貫，娘家沾光，在彭帥身上似沒找到。

張高麗和彭帥似有「哈名人」情結，崇拜有權有名的人，想一親芳澤。彭女在國際網壇叱吒風雲，比賽獲獎金無數，應不缺錢。但畢竟感情空虛，猜想張高麗是從新聞報導「獵艷」，輕易得手，可見中共官場腐敗，水太深了！

彭帥為何選擇這個政治敏感時刻自曝猛料？或許是巧合，或許背後有人指點，有人早掌握她和張高麗私密關係，慫恿她爆料。張高麗是江澤民派人物，即使已退休，多少還有影響力，此舉可能在敲山震虎。

習近平馬上要延任，甚至進入終身掌權的敏感時刻，江系人馬不斷有反對聲音。曝光張高麗醜聞，一來並未直指江核心，卻有警告江系意味；二來讓彭帥爆料，不是中紀委約談或查處，而是癡情女自曝感情和性關係，江系有苦難言。

從江系師爺、主要智囊曾慶紅有關係的性醜聞不斷，與曾家有關的金融、企業等相繼被整頓，習近平當局一直未放鬆對江派施壓。但打狗要看主人，雙方不便撕破臉。彭帥緋聞是否與權力鬥爭有關，只能等著瞧。

中共網管立馬刪微博，因為中共向來儘量維護全黨家醜不外揚，無論習派、江派都是中共，能摀住得先摀。但互聯網時代特性，任何小事都可能成大事，中共現在最怕星火燎原失控。

網上說，央視、各省衛視等其實都是中南海權貴的後宮，很多名主持人、影視明星都是高官們獵艷對象或小三，習系人馬難道就乾淨無瑕？看來只是摀得好而已。

貌似規矩、不常在大眾面前曝光的張高麗如此，而其元配也為他和彭帥上床把風拉皮條，坐實中共高官除了無法把男人變女人之外，真是神通廣大、無所不能，永遠有驚喜。