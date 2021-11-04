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幼兒接種 洛杉磯聯合學區鼓勵但不強制

編譯組╱綜合報導
洛杉磯聯合學區不強制學生接種，但強烈鼓勵。（ABC）
洛杉磯聯合學區不強制學生接種，但強烈鼓勵。（ABC）

洛杉磯縣2日獲得第一批的幼兒新冠疫苗，預計3日或4日開始施打，但第一批的數量不明，不過洛縣表示至少會有900個以上的處所能為幼童施打。不過，衛生機關提醒，幼兒疫苗的間隔期與成人一樣，第二劑要等21天。

洛杉磯聯合學區（LAUSD）指出，他們樂見幼兒疫苗的到來，但是不會強制幼童接種，相對的，他們「強烈鼓勵」5歲至11歲的幼童接種。學區2日表示，機動接種站點8日起就能開始服務幼童，15日之後13個校醫診所能能為學童接種。校醫診所在特定周六還會開放，以繼續服務，詳見LAUSD網站https://achieve.lausd.net/studentvaccine。

LAUSD雖然表示，除了成年教職員必須強制接種外，他們不會強迫學童接種，但他們還是強調，公立學校的接種站點，可同時為學童與家長服務，大人校還都完成接種才有免疫力。

 長堤市自設衛生局，不歸洛縣管轄，因此他們的幼兒針劑將自5日開始施打，該市5歲至11歲的幼童約為4萬3900人。另外，洛縣整體已經有80%以上的居民完成第一劑接種，72%完成兩劑。黑人社群仍是最低的，僅56%完成第一劑；年輕黑人又特別不願意，只有43%施打第一劑。 

洛縣 疫苗 洛杉磯

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