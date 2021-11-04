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阿罕布拉教委分區選 提案獲逾82%選票支持

記者丁曙／洛杉磯報導
阿罕布拉學區教委會議事。（本報檔案照）
阿罕布拉學區教委會議事。（本報檔案照）

華人聚居區阿罕布拉市（Alhambra city）2日舉行城市憲章修正案Measure G公投，洛杉磯縣選務局3日上午公布了半官方結果，82.08%選民投票支持將阿罕布拉學區從城市憲章中刪除，以便學區教委會選舉將採分區選舉。

阿罕布拉學區教委甄銘新（Robert Gin）、曾煥堅（Kenneth Tang）等官員此前表示，從2020開始，該學區已開始從「學區普選」（at-large）過渡到「教委選區」（by-trustee-area）投票的選舉形式。然而，阿罕布拉市憲章仍然管轄學區的選舉形式。因此，要求修改城市憲章，將學區從城市憲章中分離出來，以便學區教委會的選舉採用教委選區制。

阿罕布拉市憲章修正案Measure G公投結果。（資料：洛杉磯縣選務局；製圖：記...
阿罕布拉市憲章修正案Measure G公投結果。（資料：洛杉磯縣選務局；製圖：記者丁曙）

所謂「學區普選」（at-large）投票，指在教委選舉中，所有選民都為五席教委投票，獲得最多選票的前五名候選人當選。而「教委選區」（by-trustee-area）指將學區劃分為五個小選區，每個小選區代表學區的一部分，並由該小選區的選民投票選出自己的一名教委加入學區教委會，而不是由整個學區選民投票選出五名教委。此種選舉方式將使學區各個居民區都有自己的代表，可以避免教委會成員集中在個別社區。

今年1月1 日，加州參議會第 442 號法案修訂了《教育法》第5020條，允許學區和社區學院學區，改為按教委區域投票，但各學區仍需要舉行公聽會。阿罕布拉市該項修憲案通過後，今後學區教委選舉將改為教委區域投票。

學區 投票 阿罕布拉

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