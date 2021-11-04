洛杉磯縣英格伍市、商業市增稅案未過

洛杉磯縣選務局 (RR/CC)11月3日宣布2 日少數地方城市初步選舉結果。截至當日上午已處理和統計了2萬1913張選票，登記選民投票 率9.98%。共有三個城市提出了四項倡議案交付選民公投，涉及城市修憲、調高產業稅或房地產 交易稅等，其中兩項增稅案沒有通過。

此次選舉，三城市提出四項倡議案交付選民公投，發起單位聲稱，公投案旨在使選舉更公平、社區更安全、服務更完善等。其中，阿罕布拉市（Alhambra）修憲案(Measure G)，旨在使學區教委選舉脫離城市憲章管轄，從學區普選投票改為教委選區投票，獲得了82.08%選票支持。

英格伍市(Inglewood)提高酒店/汽車旅館 客人臨時入住稅H提案(Inglewood Community Services Protection Measure)，建議將酒店/汽車旅館客人支付的臨時入住稅，從14%提高到15.5%，預估每年可提供73萬元收入，用於維持和提高基本的社區服務，而且，徵稅對象僅限於酒店旅館入住客人，只要簡單多數即可通過，因此，得到了超過62%選票支持。

但是，商業市工業產權特別稅PS提案（Commerce Special Parcel Tax on Industrial Property），以及英格伍市提高房地產交易稅 I 提案（Inglewood Public Safety/Essential Services），因為徵稅對象涉及所有市內所有的工商企業，或全體市民的房地產交易，範圍廣大，門檻很高，需要2/3絕對多數支持，因此都沒有通過。