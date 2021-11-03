阿罕布拉老色男誘少男性交易 被判刑10年

國土安全調查局(HSI)特工設計逮捕了一名兒童色情慣犯。示意圖。（HSI）

一名住在阿罕布拉市（Alhambra）、洛杉磯 聯合學區 （LAUSD）的退休 中學教師皮內多 (Albert Pinedo，譯音)，因試圖引誘未成年人通過互聯網進行性活動，上周被洛杉磯聯邦華裔法官伍浩平(George H. Wu)判刑十年打入聯邦監獄。

在7月23日結束的為期四天的審判結束時，聯邦陪審團裁定被告犯有一項企圖說服、引誘或誘惑未成年人從事性交易的重罪。

據國土安全調查局(Homeland Security Investigations，HSI)探員的報告，以及庭審中提供的證據，2020年2月26日，皮內多在網站Craigslist上投放了一則廣告，上面寫著「我是一名退休的老年人，希望與男孩進行偶然的接觸。」一名臥底的HSI特工，以一個虛構的14歲男孩的身份回應了他的廣告。皮內多和HSI特工在網上聊了大約一個星期，然後才安排見面和進行口交。

透過一系列電子郵件往來後，皮內多相信男孩的年齡，並描述了他想要進行的性行為，並且要求HSI特工拍攝裸照發送給他。2020年3月4日，皮內多前往指定的地點約會，被HSI探員逮捕，並且搜查他的車輛發現，嫌犯帶著潤滑劑和一個性玩具來約會。

被告曾經是洛杉磯聯合學區(LAUSD)的一名中學教師和行政人員，2003年因傳播兒童色情製品被定罪，被判囚禁聯邦監獄63個月。案發後，皮內多辭去了洛杉磯聯合學區的教職，終結教育生涯。今年故態復萌，被法庭視為慣犯。