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93歲華婦完全接種 染疫2天康復 醫師兒直呼：多虧疫苗

記者李雪／洛杉磯報導
不少長者在施打疫苗後，即使感染也是輕症或無症狀。（美聯社）
不少長者在施打疫苗後，即使感染也是輕症或無症狀。（美聯社）

南加一位93歲高齡的華裔老太太，日前就在將打加強針的八天前感染新冠，雖然一度出現輕微症狀，但竟在兩天內迅速康復。其從醫的兒子在見證了許多更年輕而拒打疫苗的重症患者後，驚嘆疫苗的好處真是「不可思議」。

在洛杉磯一家知名醫院從醫的華裔L先生表示，他93歲的老母親所住的照護設施內，因為上月的一個周五出現新冠感染病例，於是家人不得再進入探視。L先生只能每日和母親視頻，到了周一得知母親同一房間的另一位老太太也檢出陽性。

到了周三再和母親視頻時，他發現母親說話呼吸比較急促，也沒有精神，他心裡感到不妙。因為該設施每隔一天都會檢測核酸，母親和設施的工作人員都告訴他周二的檢測結果還是陰性。但L先生覺察到母親的異樣，要求馬上再做一次快速檢測，發現果然已經是陽性了，當晚就將母親送進醫院。

L先生表示，母親93歲了，4月28日打完第二針後，到檢出陽性當天的10月20日，也就是還差八天就可以打加強針。但高齡的母親檢出陽性還是讓做醫生的L先生捏了一把汗，他表示他當時心裡想著「完蛋了」，「93歲得了新冠是很嚴重的事」。他表示，母親入院後醫生用了激素、抗凝血藥以及一些維生素，好在母親情況非常好，血氧濃度一直保持正常不需要用氧氣，胸片顯示也沒有炎症，唯有氣喘大約每分鐘30多次，兩天後母親就康復出院了。

「謝天謝地」，L先生表示，「要不是那兩針（疫苗），就完蛋了」。他感慨他日前還在工作的醫院遇到一家拒打疫苗的病人，全家都感染了新冠，家裡50多歲的中年夫婦還出現肺炎，一度很嚴重。而他93歲的母親竟然這麼快康復，甚至都不用吸氧，「疫苗的好處簡直不可思議」。他表示聽說母親所在的照護設施裡同樣感染的老人，許多都是無症狀，顯見疫苗起了很大的作用。

如今他的母親已經出院出院十天，他非常高興。他表示這說明疫苗即使隔了六個月也還是有用的，雖然老年人抗體下降得快，「哪怕打了針還是會感染，但是會救你一命」。他呼籲民眾都積極施打疫苗，到了打加強針時也儘早接種，並且還是要注意預防。

為免新冠疫情冬季反撲，加州政府鼓勵符合條件的民眾施打疫苗加強針。而聯邦疾病防治中心（CDC）與聯邦食品暨藥物管理局（FDA）也相繼核准莫德納和嬌生疫苗的加強針，加上之前核准的輝瑞疫苗加強針，目前市面上主要的三種疫苗都被核准。

洛縣新冠疫情每日簡報
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疫苗 檢測 華裔

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