世報年終感恩回饋 訂戶可享精美禮品

洛杉磯世界日報為感謝訂戶多年來的支持與愛護，將推出2021年終感恩回饋訂報優惠。

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即日起凡新訂或續訂世界日報當天送報到府服務一年期280元，即可免費或以限時優惠價選購以下禮品。

免費贈品包括世界日報30元禮券一張（適用於下一次訂閱世報或購買世報電器產品）、成田家電電子式防眩光台燈、成田家電迷你電煮鍋、成田家廚#304不銹鋼湯鍋。

另外，加價購禮品，包括加價49元購成田家電多功能電烤盤（原零售價104元），加109元可買Oxion空氣淨化器（原零售價249元），加149元可買九陽智能炒菜機（原零售價219元），加159元可買九陽多功能蒸烤氣炸鍋（原零售價239元），加279元可買九陽最新款自動清洗破壁豆漿機（原零售價389元）。

免費贈品訂戶可任選一項禮品，不得與其他優惠合併使用。禮品數量有限，送完為止。所有禮品請於11月15日後到報社領取，出發前請來電確認，若需郵寄到貨需付50元運費。詳情請電323-268-4982轉191，世報地址:1588 Corparate Center Dr.,Monterey Park, CA 91754。詳情可見11月3日世報C10頁廣告。