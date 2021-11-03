我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波士頓首位華裔市長吳弭 打破200年白男主導局面

世界大賽／勇士3轟+完封太空人 睽違26年奪冠

世報年終感恩回饋 訂戶可享精美禮品

洛杉磯訊
洛杉磯世界日報為感謝訂戶多年來的支持與愛護，將推出2021年終感恩回饋訂報優惠。
洛杉磯世界日報為感謝訂戶多年來的支持與愛護，將推出2021年終感恩回饋訂報優惠。

洛杉磯世界日報為感謝訂戶多年來的支持與愛護，將推出2021年終感恩回饋訂報優惠。

即日起凡新訂或續訂世界日報當天送報到府服務一年期280元，即可免費或以限時優惠價選購以下禮品。

免費贈品包括世界日報30元禮券一張（適用於下一次訂閱世報或購買世報電器產品）、成田家電電子式防眩光台燈、成田家電迷你電煮鍋、成田家廚#304不銹鋼湯鍋。

另外，加價購禮品，包括加價49元購成田家電多功能電烤盤（原零售價104元），加109元可買Oxion空氣淨化器（原零售價249元），加149元可買九陽智能炒菜機（原零售價219元），加159元可買九陽多功能蒸烤氣炸鍋（原零售價239元），加279元可買九陽最新款自動清洗破壁豆漿機（原零售價389元）。

免費贈品訂戶可任選一項禮品，不得與其他優惠合併使用。禮品數量有限，送完為止。所有禮品請於11月15日後到報社領取，出發前請來電確認，若需郵寄到貨需付50元運費。詳情請電323-268-4982轉191，世報地址:1588 Corparate Center Dr.,Monterey Park, CA 91754。詳情可見11月3日世報C10頁廣告。

世界日報 洛杉磯

上一則

殺幼兒扔垃圾回收站 南加河濱縣狠母被捕

延伸閱讀

世界日報紅藍卡線上講座 11/6 再增4場

世界日報紅藍卡線上講座 11/6 再增4場
分分鐘做好菜／第二周投稿開啟 展示廚藝又能賺獎金哦

分分鐘做好菜／第二周投稿開啟 展示廚藝又能賺獎金哦
世報、味全主辦「我的校園新生活」繪畫賽 11日截稿

世報、味全主辦「我的校園新生活」繪畫賽 11日截稿
分分鐘做好菜／第二周投稿開啟 展示廚藝又能賺獎金哦

分分鐘做好菜／第二周投稿開啟 展示廚藝又能賺獎金哦
工商小啟

工商小啟
「我的校園新生活」繪畫比賽11/10截稿

「我的校園新生活」繪畫比賽11/10截稿

熱門新聞

美國政府將於11月8日放寬入境限制，但是中國政府目前沒有放寬入境增加航班的趨勢。（檔案圖）

洛城飛台灣每周9班 台美航班11月票價將趨正常

2021-10-30 02:20
亞凱迪亞市近日發生華人在車庫被搶走汽車。（示意圖，亞市警局臉書）

洛縣華人自家車庫被搶走車　歹徒先要他下車面壁跪下

2021-10-28 19:26
南加亞凱迪亞（Arcadia）華人地產經紀史瑞雪（譯音）26日認罪，將募集的資金用於私人用途 。（史瑞雪推特圖片）

華人地產經紀認罪 謊稱投資可獲簽證 集資2160萬供私人揮霍

2021-10-27 02:19
圖片來自中央流行疫情指揮中心。

因應春節入境台灣人潮 居家檢疫措施放寬為「10+4」

2021-11-01 15:24
華男張先生的寶馬車，在停車狀態下離奇失火。（記者邵敏／攝影）

世說新聞／買完菜華男寶馬燒成灰 仇華縱火還是自燃？

2021-10-30 12:40
洛杉磯每月1000元現金援助計劃申請於本週五開始。（unsplash.com）

洛市將為低收入戶每月發放1000元 持續一年 唯須申請

2021-10-27 18:34

超人氣

更多 >
女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風

女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風
彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」

彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」
29歲華女慘死法拉盛公寓 屍體陰部有血跡

29歲華女慘死法拉盛公寓 屍體陰部有血跡
吳弭勝選 波士頓選出首位華裔女市長

吳弭勝選 波士頓選出首位華裔女市長

「第一爐香」被罵翻 導演：早知道就換掉馬思純、彭于晏

「第一爐香」被罵翻 導演：早知道就換掉馬思純、彭于晏