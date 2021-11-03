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SB 381法案如何保障租戶？南巴市社區說明會

【南巴沙迪那市訊】
圖為南巴市一處710延長線上空置的房屋。（谷歌街景）
圖為南巴市一處710延長線上空置的房屋。（谷歌街景）

南巴沙迪那市將與州參議員Anthony Portantino合作，於2日下午6時主持關於SB 381法案的社區討論，幫助社區更好地了解該法案的後續步驟。該案有關加速加州交通運輸局出售710延伸線周邊房產。

Portantino與南巴市府合作起草SB 381，該法案為現有租戶提供保護，包括保護歷史房屋的策略，並為城市提供靈活性以建造更多經濟適用房。

根據該案，SB 381能確保所有現在住在這些房屋裡的租戶，將有機會在房子被提供給第三方之前，購買自己的住宅，並允許該市以Caltrans在1960年代的收購價，購買那些無人居住的房屋。而作為便宜價格的交換，該新法要求市政府確保這些房產在之後55年都用於廉租屋，或45年用於可負擔房。

信息會議旨在讓公眾更好地了解該立法，該法已於9月28日由州長簽署。該市計畫在未來召開會議徵求社區意見，以制定市府收購空置房產相關的政策。

民眾可參加Zoom線上會議 (zoom.us/j/87566838128" target="_blank">us06web.zoom.us/j/87566838128) ，無需註冊即可參與。現場會議期間將有機會提出問題和評論。問題和意見也可以提前提交至 [email protected]。有關SB381的更多信息和更新，請訪問 southpasadenaca.gov/visitors/state-route-710/senate-bill-381-portantino

加州 參議員 zoom

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