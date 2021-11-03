我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭帥為中國前副總理付出真感情？ 網嘆「太單純」

波士頓首位華裔市長吳弭 打破200年白男主導局面

美西野火增加 研究人員找到原因

編譯組／綜合報導

洛杉磯時報報導，最新研究表明，氣候變化助長美國西部更頻繁、更嚴重的野火。

這項日前發表於「美國國家科學院院刊」（Proceedings of the National Academy of Sciences）的研究報告指出，根據乾燥空氣吸收水分的速度，氣候變化導致該地區出現災難性野火條件的比例是三分之二到88%。

該研究作者，洛杉磯加大氣候研究員傅榮（Rong Fu，譯音）說，這是個保守估計，「它發生的速度比我們之前預期快得多。」

該研究著眼於所謂的蒸氣壓差，描繪大氣乾渴程度。研究人員發現，這是控制美國西部在山火季節可能燃燒多少土地的變量。赤字愈高，大氣中土壤和植物流失的水分就愈多，導致大自然土地景觀被燒毀。

先前研究發現，過去40年中，美國西部的大氣變得更加乾燥。專家推測這是由於天氣的自然波動和二氧化碳排放導致地球變暖，變暖的空氣可容納更多水分。

這組研究人員，包括來自洛杉磯加大與勞倫斯利弗莫爾國家實驗室（Lawrence Livermore National Laboratory）科學家，他們使用機器學習方法，將最近的蒸氣壓赤字值與過去類似天氣模式下，所觀察到的數值進行比較。

在2000年之前，「我們可用天氣模式，解釋這種火災天氣」傅榮說，「但現在用這種模式，只能解釋30%目前所看到的山火天氣。」

她說，在排除植被和雲層變化等其它影響後，另外的70%是因為溫室氣體使地球變暖，一些氣候模型表明這一數字可能高達88%。

加州森林防火廳官員Jon Heggie說，該研究與消防員在地面上看到的情況相符。

「我們會查看溫度和燃燒指數，以及處於高度火災危險的天數，這些肯定增加。」他說，過去七年隨著夏季變長、更熱與更乾燥，植被更易燃，導致更危險的山火季節。「一場火在在一天內燒毀2萬畝土地已不再罕見，過去通常兩周才可能達到此情況。」

這使得消防單位不得不採取新的滅火方法與預防措施，包括採用無人機和夜間飛行直升機，專注燃料管理與社區教育等。

今年至目前為止，野火已在加州燒毀近250萬畝土地。

傅榮說，研究人員對氣候變化影響的估計是保守的，因他們沒有考慮氣候變化本身。如一些研究表明，全球變暖導致某些高氣壓脊狀模式，以致出現更強或更頻繁的火災天氣。

此外，研究人員最初估計，21世紀後期，人為導致的變暖才會超過自然氣候變化導致山火天氣，「但現在，我們甚至在21世紀的前20年就看到，溫室氣體引發的火災天候，已超過自然變化。」

洛杉磯加大 美國 山火

上一則

華人企業家黃春華捐款母校受表彰 有意重點投資加州

下一則

洛杉磯機場上空多次出現不明飛行物 FBI揭開真相

延伸閱讀

嚴控第二大溫室氣體甲烷排放 美石油天然氣業將受衝擊

嚴控第二大溫室氣體甲烷排放 美石油天然氣業將受衝擊
南加內陸火災 竟是在床上抽菸睡著闖的禍

南加內陸火災 竟是在床上抽菸睡著闖的禍
防災 聖塔芭芭拉發野火高危區撤離令

防災 聖塔芭芭拉發野火高危區撤離令
南加25日暴風雨 聖塔芭芭拉縣發布野火地區撤離令

南加25日暴風雨 聖塔芭芭拉縣發布野火地區撤離令
卡爾多山火已100%受控 餘燼估將燒到冬季

卡爾多山火已100%受控 餘燼估將燒到冬季
可望終結火災季 加州月底將降豪雨…南加除外

可望終結火災季 加州月底將降豪雨…南加除外

熱門新聞

美國政府將於11月8日放寬入境限制，但是中國政府目前沒有放寬入境增加航班的趨勢。（檔案圖）

洛城飛台灣每周9班 台美航班11月票價將趨正常

2021-10-30 02:20
亞凱迪亞市近日發生華人在車庫被搶走汽車。（示意圖，亞市警局臉書）

洛縣華人自家車庫被搶走車　歹徒先要他下車面壁跪下

2021-10-28 19:26
南加亞凱迪亞（Arcadia）華人地產經紀史瑞雪（譯音）26日認罪，將募集的資金用於私人用途 。（史瑞雪推特圖片）

華人地產經紀認罪 謊稱投資可獲簽證 集資2160萬供私人揮霍

2021-10-27 02:19
圖片來自中央流行疫情指揮中心。

因應春節入境台灣人潮 居家檢疫措施放寬為「10+4」

2021-11-01 15:24
華男張先生的寶馬車，在停車狀態下離奇失火。（記者邵敏／攝影）

世說新聞／買完菜華男寶馬燒成灰 仇華縱火還是自燃？

2021-10-30 12:40
洛杉磯每月1000元現金援助計劃申請於本週五開始。（unsplash.com）

洛市將為低收入戶每月發放1000元 持續一年 唯須申請

2021-10-27 18:34

超人氣

更多 >
女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風

女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風
彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」

彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」
29歲華女慘死法拉盛公寓 屍體陰部有血跡

29歲華女慘死法拉盛公寓 屍體陰部有血跡
吳弭勝選 波士頓選出首位華裔女市長

吳弭勝選 波士頓選出首位華裔女市長

矽谷老牌台式麵包店遭竊 僑領店主：加州是犯罪者天堂

矽谷老牌台式麵包店遭竊 僑領店主：加州是犯罪者天堂