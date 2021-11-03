美西野火增加 研究人員找到原因

洛杉磯時報報導，最新研究表明，氣候變化助長美國 西部更頻繁、更嚴重的野火。

這項日前發表於「美國國家科學院院刊」（Proceedings of the National Academy of Sciences）的研究報告指出，根據乾燥空氣吸收水分的速度，氣候變化導致該地區出現災難性野火條件的比例是三分之二到88%。

該研究作者，洛杉磯加大 氣候研究員傅榮（Rong Fu，譯音）說，這是個保守估計，「它發生的速度比我們之前預期快得多。」

該研究著眼於所謂的蒸氣壓差，描繪大氣乾渴程度。研究人員發現，這是控制美國西部在山火 季節可能燃燒多少土地的變量。赤字愈高，大氣中土壤和植物流失的水分就愈多，導致大自然土地景觀被燒毀。

先前研究發現，過去40年中，美國西部的大氣變得更加乾燥。專家推測這是由於天氣的自然波動和二氧化碳排放導致地球變暖，變暖的空氣可容納更多水分。

這組研究人員，包括來自洛杉磯加大與勞倫斯利弗莫爾國家實驗室（Lawrence Livermore National Laboratory）科學家，他們使用機器學習方法，將最近的蒸氣壓赤字值與過去類似天氣模式下，所觀察到的數值進行比較。

在2000年之前，「我們可用天氣模式，解釋這種火災天氣」傅榮說，「但現在用這種模式，只能解釋30%目前所看到的山火天氣。」

她說，在排除植被和雲層變化等其它影響後，另外的70%是因為溫室氣體使地球變暖，一些氣候模型表明這一數字可能高達88%。

加州森林防火廳官員Jon Heggie說，該研究與消防員在地面上看到的情況相符。

「我們會查看溫度和燃燒指數，以及處於高度火災危險的天數，這些肯定增加。」他說，過去七年隨著夏季變長、更熱與更乾燥，植被更易燃，導致更危險的山火季節。「一場火在在一天內燒毀2萬畝土地已不再罕見，過去通常兩周才可能達到此情況。」

這使得消防單位不得不採取新的滅火方法與預防措施，包括採用無人機和夜間飛行直升機，專注燃料管理與社區教育等。

今年至目前為止，野火已在加州燒毀近250萬畝土地。

傅榮說，研究人員對氣候變化影響的估計是保守的，因他們沒有考慮氣候變化本身。如一些研究表明，全球變暖導致某些高氣壓脊狀模式，以致出現更強或更頻繁的火災天氣。

此外，研究人員最初估計，21世紀後期，人為導致的變暖才會超過自然氣候變化導致山火天氣，「但現在，我們甚至在21世紀的前20年就看到，溫室氣體引發的火災天候，已超過自然變化。」