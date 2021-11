美西野火增加 研究人員找到原因

洛杉磯時報報導,最新研究表明,氣候變化助長美國 西部更頻繁、更嚴重的野火。

這項日前發表於「美國國家科學院院刊」(Proceedings of the National Academy of Sciences)的研究報告指出,根據乾燥空氣吸收水分的速度,氣候變化導致該地區出現災難性野火條件的比例是三分之二到88%。

該研究作者,洛杉磯加大 氣候研究員傅榮(Rong Fu,譯音)說,這是個保守估計,「它發生的速度比我們之前預期快得多。」

該研究著眼於所謂的蒸氣壓差,描繪大氣乾渴程度。研究人員發現,這是控制美國西部在山火 季節可能燃燒多少土地的變量。赤字愈高,大氣中土壤和植物流失的水分就愈多,導致大自然土地景觀被燒毀。

先前研究發現,過去40年中,美國西部的大氣變得更加乾燥。專家推測這是由於天氣的自然波動和二氧化碳排放導致地球變暖,變暖的空氣可容納更多水分。

這組研究人員,包括來自洛杉磯加大與勞倫斯利弗莫爾國家實驗室(Lawrence Livermore National Laboratory)科學家,他們使用機器學習方法,將最近的蒸氣壓赤字值與過去類似天氣模式下,所觀察到的數值進行比較。

在2000年之前,「我們可用天氣模式,解釋這種火災天氣」傅榮說,「但現在用這種模式,只能解釋30%目前所看到的山火天氣。」

她說,在排除植被和雲層變化等其它影響後,另外的70%是因為溫室氣體使地球變暖,一些氣候模型表明這一數字可能高達88%。

加州森林防火廳官員Jon Heggie說,該研究與消防員在地面上看到的情況相符。

「我們會查看溫度和燃燒指數,以及處於高度火災危險的天數,這些肯定增加。」他說,過去七年隨著夏季變長、更熱與更乾燥,植被更易燃,導致更危險的山火季節。「一場火在在一天內燒毀2萬畝土地已不再罕見,過去通常兩周才可能達到此情況。」

這使得消防單位不得不採取新的滅火方法與預防措施,包括採用無人機和夜間飛行直升機,專注燃料管理與社區教育等。

今年至目前為止,野火已在加州燒毀近250萬畝土地。

傅榮說,研究人員對氣候變化影響的估計是保守的,因他們沒有考慮氣候變化本身。如一些研究表明,全球變暖導致某些高氣壓脊狀模式,以致出現更強或更頻繁的火災天氣。

此外,研究人員最初估計,21世紀後期,人為導致的變暖才會超過自然氣候變化導致山火天氣,「但現在,我們甚至在21世紀的前20年就看到,溫室氣體引發的火災天候,已超過自然變化。」