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洛縣警長批縣委：決策獨斷削弱警力

編譯組／綜合報導
維拉紐瓦說明洛縣警局接種狀況。（KTLA）
維拉紐瓦說明洛縣警局接種狀況。（KTLA）

洛杉磯縣警長維拉紐瓦（Alex Villanueva）2日舉行記者會，痛批洛縣委員會強制公務人員必須完全接種，但這種「獨斷獨行」的做法可能導致洛縣警局（LASD）4185人離職，面對日益增加的犯罪案件與愈趨嚴重的遊民問題，縣委會不顧常態的作法將會導致「災難性後果」，洛縣街頭沒有足夠警力維持治安。

維拉紐瓦還說，洛縣周圍的縣份沒有一個強制公務人員接種的，橙縣、聖伯納汀諾、河濱、范杜拉、寇恩都沒有，「但只有一個縣要強制，那就是洛縣」。他說，根據最新調查，警職人員43%完全接種，文職人員67%完全接種，換言之，共有4185人沒有接種，而他們都可能在洛縣的禁令下離職或提早退休，這將對公共安全產生嚴重威脅。

洛縣的強制禁令在8月發布，10月1日還未完全接種者，除非獲得宗教或醫療豁免，都可能面臨處分，但相關安排尚未定案，不過已有員警提出告訴。維拉紐瓦自己已經完全接種，但是他強調他不會強迫部屬接種，先前還曾稱強制接種是「絕對荒謬」。

不過，維拉紐瓦在記者會現場，除了提出LASD接種率可能導致警力不足，又強調還可能出現凶案增加與反應時間遲緩的後遺症。維拉紐瓦同時強調，縣委會在決策過程完全沒有徵詢他的意見，也不在乎可能的反作用，「洛杉磯是唯一一個砍掉警局預算的縣，我想縣政主事者都是些怪人吧，大概是在覺醒教（wokeism）祭壇做禮拜吧」。

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