明年加州全保聯邦補助更多 即日起可請

加州全保即日起開放申請。（美聯社）

2022年加州 全保（Covered California）申請於1日正式開啟。加州全保1日舉辦線上記者會，介紹新的一年將有更多聯邦補助，可以讓更多人獲得低價健保 服務。

根據加州全保執行主任Peter Lee，在「美國救助計畫」的幫助下，2021年，加州全保有超過一半受益人每月只需支付十元或以下的費用。有四分之三的受益人每月保費 在百元以下。

在2022年，預估加州有110萬無健保的民眾可以在加州全保或加州政府醫療補助（Medi-Cal）中獲得資金補助。加州有約85%的民眾有機會獲得零元保費的加州全保。甚至年收入在10萬元以上的家庭，也可能獲得加州全保的折扣。

聯邦衛生部部長貝西拉（Xavier Becerra）在當天的記者會上說，民眾需要考慮的是哪種健保適合自己，而非它的價錢。「這就是我們要達成的目標，也是總統拜登想要努力的方向。」

2022年有12家健保公司提供加州全保。加州全保為民眾提供銅、銀、金和鉑金四個級別的健保方案。每月保費越高，自付額（deductible）和自付額上限（out of pocket limit）就越低。銅級方案平均報銷60%費用，銀級方案平均報銷70%，金級和鉑金級分別報銷80%和90%費用。銅級裡還有普通和「高自付額」兩種，銀級裡還分四種，每個等級的自付額和copay依據收入水平而不同。

為了讓民眾更好地比較，加州全保標準化了每個健保方案的等級。每個等級內的受益、門診費（copay）和自付額都是一樣的。因此民眾只需考慮每年所承擔的保費額、想要看的醫生以及需要何種處方藥。

如何選擇合適的加州全保計畫？專家說取決於你在2022年需要什麼要的醫療服務。通常來說，如果身體健康，每年只看兩、三次醫生，銅級、銀級較合適。如果2022年需要進行很貴的治療，買很貴的藥物，那麼金級和鉑金級較適合。

加州全保執行主任Peter Lee。（截圖）

在2021年已經參與了加州全保的民眾，將會自動更新前一年的計畫，除非對2022年的計畫作出更改行動。

無法取得聯邦醫療健保（Medicare）、加州政府醫療補助（Medi-Cal）或通過雇主取得醫保的人，可以申請加州全保。根據加州法律，除非特殊情況，成人必須有醫療保險，否則將會有幾百元至幾千元的罰款。

想要註冊加州全保的民眾可以登陸網址：https://www.coveredca.com/get-started/，想要了解更多加州全保的民眾可以撥打電話：普通話熱線為800-3001533，廣東話熱線為800-3398938。也可以到加州全保地方服務辦公室諮詢，但多數辦公室因疫情不接受面對面諮詢，但可以電話講解。地方辦公室可在網站https://storefronts.coveredca.com/ 查詢。