祖孫聯袂合寫新書 閑話東方巴黎─上海

《閑話東方巴黎—上海》作者蔡源佑和蔡靜雯。（蔡源佑提供）

祖孫作家蔡源佑和蔡靜雯再度聯袂合著新書《閒話東方巴黎─上海》，分別從天時、地利、人和等條件，敘述上海的發展、存在問題以及今後發展的建議，書中同時還記述了一些鮮為人知的趣聞軼事。

蔡源佑表示，記錄上海的書籍眾多，他僅從個人專業角度，補充描述這個大城市。蔡源佑稱上海是哺育他長大的第二故鄉，作為一名曾在那裡生活了大半輩子的人，對上海有著非比尋常的感情。

蔡源佑1957年畢業於清華大學水利系，分配到水利電力部上海水力發電設計院，先後參加華東區水力發電設計、太湖流域規畫、上海黃浦江蘇州治理。文革後，蔡源佑調至交通部三航設計院，參加黃埔江碼頭設計、上海寶鋼建設、上海港新港區規畫。

上海是蔡源佑多年工作 的地方，他說他對每個角落都非常熟悉，曾騎自行車全城市跑，對上海周邊地區的情況也比較了解。自上世紀90年代開始，蔡源佑定居洛杉磯 ，但他經常回國探望故鄉上海。書中，蔡源佑直抒胸臆，表達自己對上海的深厚感情，「念上海，思故鄉，上海的天是蔚藍色的，天空任翱翔，上海的地一馬平川，大地任疾馳，上海人民智慧勇敢，前仆後繼繡成錦繡河山，上海，我愛您，您是哺育我成長的第二故鄉。」

孫女蔡靜雯，更是一個地道的上海人，出生於上海，從小學到大學都在上海學習，並以自己生為上海人而驕傲。祖孫倆合著此書，互為補充，蔡源佑說，「我對上世紀的上海比較熟悉，孫女對現在的上海更熟悉，我們合著此書更加完整。她還設計封面，幫我完成與電腦相關的一些工作。」

在此書結語中，祖孫倆撰文提到：上海是利用優越的地理條件，和有利時機創造的佳作，是上海人民智慧的結晶，從小小的漁村，到世界第一大港，她有著與巴黎香榭麗舍大街媲美的淮海路，有著比倫敦牛津街更繁華的南京路商業街，有著比紐約 摩天大樓更高的上海中心大廈，她更是全國人民嚮往的地方。