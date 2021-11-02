洛城新語／聖谷人沒有免於恐懼的自由

聖蓋博谷治安惡化，居民毫無安全感，尤其是人來人往的商場停車場陸續發生砸車偷盜搶劫，卻少有聽到當場逮人或破案；即使偶爾逮捕嫌犯，卻在洛杉磯縣檢察長賈斯康指示下又輕縱，重回社會，如何令居民安心。

近日在哈岡又發生一起砸華人 賓士車，偷光車內名牌包的案件，在在顯示歹徒無所不在，只要財物露白，主人一時疏忽，偷盜隨時登場。

老一輩的華僑，目睹聖谷層出不窮的搶劫竊盗案，不禁回憶當年門不閉戶，寧靜太平的歲月。可嘆這種毫無恐懼的生活已一去不返。

根據FBI的統計，美國 一年花費在囚犯身上高達800億元，囚犯需要警察、獄警、醫療、教育、生活、牢房和法律各種社會資源，平均監禁一人一天花102元，監禁一個囚犯平均一年8萬元，超過加州 居民平均年收入。有人打個譬喻，說一個囚犯一年花費比進哈佛大學的學費還貴，如此高的代價，卻如同打水漂，並未見到獄政革新、囚犯減少、治安改善。

以自由民主、注重人權自傲的美國，理應讓在這塊土地上的居民安居樂業，擁有免於恐懼的自由。很遺憾的是，教育偏差、道德淪喪、政客操弄、法治不彰，加上扭曲自由的定義，導致原先守法守紀，和睦善良的傳統，逐漸受到侵蝕。

近年太多偏差的立法，誘使許多定力不堅或者缺乏法治觀念者紛紛遊走法律邊緣；他們自忖會受到保護，無視法律存在，才會有如此多作奸犯科者在社會遊蕩。這些邊緣人為滿足個人私欲，不以偷盜為恥，在如此環境下，治安只有更惡化。

令人憂心的是諸如民主黨的進步派，屢屢偏袒犯罪者，為其爭權利、減刑期，更藉種族歧視為由，認為許多犯案因為執法偏差，羅織罪名，入人於罪，故要求重罪輕判，減刑假釋。這觀點基本上倒果為因，將帶有種族色彩執法偏差，列為應當減刑的要素。這部分執法不當理應督導改善，但是並非全屬罪案增加的主因，何況刑法的公正與標準不應因人而異，更不應對既已觸法者，判刑另打折扣，甚至免其刑責；如此縱容，如何對觸法者產生警惕，並確保法律的公正性？

以加州47號提案為例，低於950元以下不算重罪，就給了犯罪者偷盜開了一扇安全門，如此精心照顧觸法者，卻未絲毫考慮被害者在被偷盜搶劫時的無助與恐懼。這項偏差的立法完全站在減少刑犯的罪行著想，少了對受害者的關懷，也難怪偷盜不止。

聖蓋博谷華人社區，也因為47號提案的「恩賜」，商場偷盜、車庫搶劫、入室闖空門，已是司空見慣。治安不靖，導致聖谷多處城市華人自組維護治安團體，居民自覺，自力救濟竟蔚然成風，以世界第一自負的美國，如今連地方治安都要居民自救，不僅諷刺，也代表執政者無能，豈不慚愧。