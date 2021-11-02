台灣、UCLA華語項目簽約 與美西南區大學合作首例

參加簽約儀式的經文處處長黃敏境（前左二）、UCLA副校長范芝芬（前左三）、UCLA亞太中心主任周敏（前右一）、教育組組長藍先茜（後左一）、政治組組長林碩彥（前左一）及雙方的參與者。（記者啟鉻／攝影）

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處11月1日代表台灣 外交部，與洛杉磯加州大學（UCLA ）簽署華語項目交流與合作協議，同時由經文處處長黃敏境見證國立台灣師範大學與UCLA簽署學術合作協議，共同推動台美語文教學合作。這是台灣方面與美西南地區大學合作的首例。

據了解，這次雙方合作包括由國立台灣師範大學選派優質華語教師及教學助理，到UCLA協助華語文課程教學；中華民國教育部 提供UCLA學生台灣優華語獎學金赴台，有效學習華語文。UCLA學生在台灣期間，將由國立台灣師範大學安排與當地中小學學生互動交流。除幫助台灣學生學習英語與認識美國文化外，也提供學習中文的美國學生多元體驗台灣風土民情機會，更全面探索台灣的故事。

黃敏境表示，「台灣與美國於2020年12月3日啟動台美教育倡議（Taiwan-U.S. Education Initiative)，作為台美展開全面教育合作的起點，雙方尤其著重在語文教育合作及捍衛學術自由。駐洛杉磯台北經文處與UCLA簽署學術合作協議，資助台美兩所頂尖學府華語／英語教學合作，不僅落實台美教育倡議的目標，也配合政府推動2030雙語國家政策所制定的培育學子英語及文化力，同時希望雙方共同培育具有國際視野與跨文化溝通能力的新世代，未來能攜手肩負起應對全球困境挑戰。」

參加簽約儀式的UCLA副校長范芝芬表示，該項目提供非常好的契機。美國學生有機會能夠到一個講華語環境沉浸式學習中文，是一個非常好的機會。

UCLA亞太中心主要運作該項目，中心主任周敏表示，該項目是UCLA與亞太中心合作的項目。亞太中心多年設立台灣研究項目，在全美各大學中也是資源最豐富的，目前與台灣師大有兩個合作項目，包括語言教學合作交流，有楊信家族基金會兩筆捐助支持台灣研究，還有台灣外交部資金支持。

當天參加簽約活動的還有經文處教育組組長藍先茜、政治組組長林碩彥，線上參加簽約儀式的有國立台灣師範大學副校長印永翔、國際長林俊吉、國語教學中心主任蕭中強、華語文教學系主任蔡雅薰等多位部門負責人。