2020年失業救濟金繳稅將退款 每人平均退 1189元

聯邦國稅局近期將向為失業救濟金繳稅的納稅人發送約43萬筆退款，總額超過5.1億元。（nextgov）

聯邦國稅局 近期將向為失業救濟金繳稅的納稅人發送約43萬筆退款，總額超過5.1億元。失業救濟金在2020納稅年度被排除在可稅收入範圍内。

國稅局糾正失業救濟金多付的稅款，使大多數受影響的納稅人免去提交修改後的納稅申報表。到目前為止，國稅局已經確定了超過1600萬名需要進行納稅額度調整的人。有些人會收到退款，而另一些人多付的稅款會被用於償付到期稅款或其它債務。

今年3月份頒布的2021年美國救援計劃法案 (ARPA) ，把2020年向符合條件的每位納稅人支付的1萬200元失業補償排除在可稅收入外，也就是說，這些救濟金不用報稅。這1萬200元是計算調整後總收入 (AGI) 時排除的金額，不是退稅 金額。排除適用於修正調整後總收入低於15萬元的個人和已婚夫婦。

今年早些時候，聯邦國稅局開始審核在ARPA頒布之前提交的納稅申報表，以確定可排除的失業救濟金。迄今為止，國稅局已發放超過 1170萬筆退款，總額為144億元。最新一批更正影響了超過 51.9萬稅表 ，其中43萬納稅人收到了平均約 1189元的退稅。

國稅局已經審核了最簡單的稅表，現正專注於更複雜的稅表，對退稅的審核和更正處理幾乎完成。國稅局計劃在年底前發放另一批更正退款。

受影響的納稅人通常會在調整後30天內收到國稅局的信函，信函會通知他們進行了何種調整（退款、支付國稅局債務或其它授權債務的付款抵消）以及調整金額。同時，國稅局還正在對受排除影響的低收入家庭的福利優惠、附加子女減稅優惠、美國機會稅收優惠、保費稅額抵免優惠和紓困金退稅額進行更正。大多數納稅人無需採取任何行動，也無需致電國稅局。

國稅局將在11月和12月向未申請低收入家庭福利優惠或附加子女減稅優惠，但現在或有資格申請的個人發出通知。這些通知不是抵免資格確認函，因此，納稅人如有資格獲得這些抵免，則需要對信函做出回應，而不是直接提交修改過的稅表。對於在排除項扣除後有資格獲得其它抵免和/或扣除、但未在其原始申報表中申報的納稅人，必須提交表格 1040-X《修訂後的美國個人所得稅申報表》，以申領任何新福利。

更詳細信息請參閱聯邦國稅局2020年失業救濟金排除常見問題解答網頁，https://www.irs.gov/newsroom/2020-unemployment-compensation-exclusion-faqs，包括如何填寫提交修正申報表的詳細信息。