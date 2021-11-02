失火了？萬聖節搞鬼太逼真 狂叩911

河濱市住宅萬聖節裝飾太逼真，行人報警。（KTLA）

隨著新冠肺炎疫情 趨緩，南加 內陸河濱市2021年萬聖節 氣氛頗為熱絡。市區一戶居民因為萬聖節裝飾過於逼真，過路居民看到室內有火光且散發煙霧，以為發生火災，撥打911報警。

這棟營造逼真萬聖節氣氛住宅位於市區Chapman Place和Magnolia路交匯處。主人是卡門（Carmen）與特拉維斯（Travis）夫婦，他們自三年前開始，就在萬聖節前夕於庭院內外、室內佈置各種萬聖節裝飾。為了營造鬼魅氣氛，夫婦和家人用各種彩燈、及產生煙氣效果裝置，不知道的陌生人在晚間看到以為是起火了，很是害怕，實際是逼真裝飾特效。

與往年不同的是，夫婦兩人還特別為各種鬼怪添加一些電動聲效裝飾。還購買了大量糖果，提供孩童們trick-and-treat需要。當地居民說，這裡儼然成了河濱市萬聖節裝飾地標。

河濱市夫婦創意萬聖節裝飾，吸引不少當地居民前去觀看。市府發言人曾表示，夫婦兩人在萬聖節裝飾方面做得非常出色。當地消防局也稱，接到過幾個報警電話，地點都是同一地址。但因為已經知道是由於萬聖節裝飾太過於逼真導致，所以也沒有大驚小怪。