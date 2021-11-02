種族歧視？西斯邱縣執法嚴 亞裔大麻田遭斷水

西斯邱縣大麻農場造成環境凌亂。（Siskiyou縣警局臉書）

加州 西斯邱縣（Siskiyou）2021年5月禁止私人泉井供水給非法大麻 田，但是大麻田多數卻是由苗人所經營，斷水等於斷了生路，因此一狀告上法院，最後聯邦加州東區法院9月裁定，縣府不得中斷民生用水，威脅當地居民生存。縣府對抗苗人的大戲就此落幕？不會，過去在戰，未來也將繼續。

沙斯達坡地 大量苗民移居

一切要回到2015年。西斯邱縣的沙斯達坡地（Mount Shasta Vista）地力貧瘠又難以挖掘，連弄個化糞池都很困難，長年只有退休白人、占地者或是冰毒成癮者，才會到此地定居。2015年卻突然出現改變，一是大量苗人移入，二是大麻除罪化。目前，約有千名苗人住在此地，很多靠種大麻為生。

當年的沙斯達坡地土地便宜，2500元就能買好幾英畝，大量苗民從原本的密爾瓦基的明尼亞波利斯，與較近的佛瑞斯諾移居至此，加上當年的第64號提案正好通過，大麻種植改為輕罪，許多苗民為了討生活，乾脆開始種大麻。從威斯康辛帶著一家六口搬來的Bee Xiong說，他們做的是正當買賣，40英畝的地正好養活全家。

白人以前種大麻 縣府不管

但是沒想到，西斯邱縣警長2016年決定消滅非法大麻，2017年縣府追加力道，每年固定宣布大麻應對之道就是進入緊急狀態。這樣一來，苗人與縣府之爭就變成非要你死我活了。柏克萊加大長期研究西斯邱縣大麻議題的Margiana Petersen-Rockney說，2015年之前，一堆白人種大麻，早從1960年代就有，但也沒見官府管過，但苗人一來，大麻就成了問題，讓人很難不聯想。

去年被斷水 苗民無奈提告

到了2020年，加州開始缺水，對決更為激烈。縣委會認定，大麻種植就是地表水與地下水枯竭的元兇，因此順理成章禁絕對非法大麻田的供水。因為某些挖掘深達265呎的井口還能出水，沒水的人蜂擁而至、每天搶水，最後縣府還對一名水商Stephen Griset提告，指控他們非法賣水。

從谷歌地圖鳥瞰西斯邱縣大麻種植區域。（Siskiyou縣警局臉書）

「以前躲共產黨 到加州躲官府」

無奈的苗民說，以前在越南躲共產黨，到了加州還要躲官府，但在越南叢林裡至少不缺水。56歲的Der Lee與其他苗人具狀向聯邦法院提告，指控縣府違反憲法第14條修正案，不當侵害生存權。加州東區聯邦法院法官穆勒（Kimberly J. Mueller）9月3日判決，西斯邱縣截斷對沙斯達坡地的供水違法，因為妨害了人民的生存，原告還指控縣府斷水只是想逼苗人搬走。

官司雖贏了 警民更加對立

但是苗人並沒有歡天喜地，反而帶了一絲憂慮。因為先前的例子顯示，狀況沒有最糟，只會更糟。岩漿山火（Lava）6月底爆發時，苗人指控官府救火不力，而且在災情中還發生警民流血衝突，導致35歲的Soobleej Kaub Hawj死亡，跟佛洛伊德案有點類似的是，妻子與三個小孩都在車上。

而且，事後檢方調查才發現，警察 身上的bodycam根本沒開。警方宣稱是 Soobleej Kaub Hawj拿手槍威脅，先開的槍；但是現場目擊的苗人說法卻完全相反，說是警察糾纏不清，先開槍打死Soobleej Kaub Hawj。最後，Soobleej Kaub Hawj滿是彈痕的皮卡照片在網路瘋傳，苗民與倡議團體紛紛串聯，最後發動示威。

官員：當年種番茄就沒事了

縣警局局長拉魯（Jeremiah LaRue）也算有份。他先前曾經說過，沙斯達坡地一堆搶案、傷人、謀殺，治安非常不好，還透過臉書粉專加深分裂。最後苗人族群盛傳，岩漿山火根本是拉魯蓄意縱火，想燒光大麻田。

不過，持平而論，西斯邱縣的經濟全靠大麻，大麻農兩倍於其他農民。接受很多苗民申訴的縣委Ed Valenzuela有點無奈的說，其實問題不是種族，而是不該非法種大麻，「如果當年他們選番茄，可能就沒事了」。