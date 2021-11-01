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蘋果手機新iOS 15.1軟體 可存電子疫苗卡

記者謝雨珊 / 洛杉磯綜合報導
蘋果手機iOS 15.1軟體可將電子疫苗卡存入Apple Wallet。（蘋果官網）
蘋果手機iOS 15.1軟體可將電子疫苗卡存入Apple Wallet。（蘋果官網）

蘋果（Apple) 25日為蘋果手機釋出最新iOS 15.1軟體，這次的iOS 15.1推出了多項新的功能，其中一項包括允許在蘋果手機的Apple Wallet存入電子版新冠疫苗接種證明，方便民眾參加大型室內活動或搭機時出示使用。至於如何將電子版新冠疫苗接種證明加進Apple Wallet，可跟進以下步驟，即可完成。

首先，需要更新蘋果手機軟體至最新的iOS 15.1。步驟是去「設置」（Settings） > 一般（General） > 軟體更新（Software Update），並跟著屏幕跳出來的步驟更新。

完成軟體更新後，在網站上搜索加州電子新冠疫苗紀錄（California’s Digital COVID-19 Vaccine Record），進入該網站填寫資料，以取得電子版疫苗卡。民眾在填完資料後，將在簡訊中取得一個連結。在這個步驟當中須輸入四碼PIN，提醒民眾務必記住這四碼。

點擊手機簡訊取得的連結，並輸入四碼PIN，可看到二維碼及電子疫苗接種證明（SMART Health Card）。在該頁面滑至最底部，將可看到一個「加入至Apple Wallet & Health（Add to Apple Wallet & Health）」按鈕，民眾只要點擊該按鈕，電子疫苗接種證明將自動存入手機的Apple Wallet當中。

民眾接下來只要打開「Apple Wallet」程式，或者是按兩下蘋果手機旁的電源按鈕，即可看到「疫苗卡（Vaccination Card）」跑出來。如此一來，民眾可隨時隨地出示疫苗卡，不用擔心將其弄丟。

疫苗 Apple 手機

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