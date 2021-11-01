洛城新語／華人主張鷹派 不知自己是池魚

開學已經近兩個月，中國留學生 在機場海關的遭遇，頻頻將洛杉磯國際機場送上新聞頭條，但許多華人 卻持「看戲」心態。

近來多名中國留學生入境美國 時，被邊境執法人員盤查。盤問包括是否曾「剽竊」實驗室數據，是否曾參加中國解放軍，是否是共產黨員等。有學生被翻查行李和手機，找過去軍訓照片而被遣返，即使解釋所有中國學生從小學到大學都有軍訓項目，也無濟於事。也有中國留學生，遣返前被關小黑屋，與親友失聯四天，還被戴上手銬腳鐐。

美國政府對中國學生的懷疑程度，曾在2020年選前達到高峰，前總統川普在去年5月簽署禁止「與中國人民解放軍有聯繫的中國研究生和研究人員進入美國」的公告。一些審查的嚴厲程度，有留學生都驚呼如「白色恐怖」。不少留學生曾一度以為嚴苛的政策在換屆後會好轉。然而拜登政府上任以來，似乎並無實質性改變。

這些政策無疑是中美關係緊張的小小影射而已，只因留學生的遭遇極具戲劇性，從而更備受矚目。但大國角力，受到殃及的池魚何止留學生。整個在美華人社區，其實才是遭受最為深遠影響的群體，尤其經濟影響更是暗中蠶食，畢竟眾多華人從事的行業裡，都多少與中美交流、貿易相關。此外，美國人對「外國人」的提防、仇外情緒，在一旦被煽動起來後，久久不能平復。仇恨亞裔犯罪的密集發生，也可見一斑。

然而即便如此，也有華人主張「鷹派」，且站美中雙方的皆有。每一次的相關事件，都會帶起一番大國沙文主義和狹隘民族主義的網絡論戰。一方面有華裔「川粉」主張對中強硬，一方面更有新移民因在餐館見華人活動上唱美國國歌，氣得飯都不吃。

但反觀華社，無論是建築、農業、旅遊、教育、零售，華人行業遭受的衝擊，冷暖自知。兩國之間政治、軍事、經濟和科技的大博弈，對於無數的個體而言是無妄之災，不管是斷送求學生涯的學子，還是苦苦掙扎的小商業主。在這種情況下，原本就生活在兩國夾縫中的在美華人，若還要加入如此意識形態的狂熱，就更顯諷刺了。

自稱「天生就反對世界帝國」的瑞士劇作家狄倫馬特，在「羅姆魯斯大帝」中，將這位西羅馬末代皇帝的不理朝政，解構重塑為一種普世的人道主義。他親手讓羅馬走向滅亡是為了百姓不再遭受戰爭之苦，而最終發現帶領日耳曼人攻入城中的敵方領袖，也同樣害怕自己族人的民族主義狂熱。雖然這部喜劇中，雙方的作法都荒唐可笑，但在當今重讀仍有警世作用，至少它讓我們意識到，為抽象的國家觀念狂熱而不顧民生是多麼荒誕。