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挑選健保計畫 首重公司規模

記者李雪／洛杉磯報導
黎淑妍分享「耆英健保問題面面觀」。（視頻會議截圖）
黎淑妍分享「耆英健保問題面面觀」。（視頻會議截圖）

在世界日報直播的「2022紅藍卡線上講座」上，佳信健保服務負責人黎淑妍 （Yin Lai）主講「耆英健保問題面面觀」，介紹健保的基本知識，如何選擇合適自己的計畫等。

黎淑妍講解，紅藍卡也就是聯邦醫療保健（Medicare），是給美國公民或永久居民的聯邦健康保險。在美國工作十年或40個季度；合法居民五年以上；若配偶符合，非工作配偶也可獲得資格；65歲或以上；65歲以下的殘疾人士；所有年齡的末期腎病患者，都有資格獲得聯邦醫療保健。而白卡是州政府醫療補助（Medi-Cal），民眾要查清自己有了紅藍卡後，有無資格申請白卡。

聯邦醫療有四個部分，A部分是住院，B部分是門診，C部分是健保優良計畫（Medicare Advantage），D部分是處方藥物。AB通常包括如住院、門診、專科、門診手術、急診、救護車、X光等，加上D部分的處方藥，構成基本福利。C部分則有一些附加福利，如眼鏡、牙齒、j助聽器、交通車、健身房等。

每一年的註冊換計畫窗口期是10月15日至12月7日。如何選擇適合自己的健保優良計畫，可以看公司的規模，是否上市公司或私人公司，以及公司的星級很重要。另外也要看公司是新公司還是多年經營。

至於選擇HMO還是差額保險、補助計畫因人而異，例如有指定喜歡的醫療網和醫生且不想支付額外費用，那麼可以選擇HMO。若是想要自由去不同的醫生都可以，願意多付一點月費，那麼可以選擇補助計畫。但每個計畫有好處和劣勢，民眾需了解清楚。

黎淑妍表示，2022年多個公司有退款計畫，本來有紅藍卡者，除了白卡者以外，每月要付148.5元。但明年開始，可以選擇從B部分退還125元，該計畫很受歡迎。但她表示，羊毛出在羊身上，如果選擇退款那麼別的福利就不那麼好，比如住院費用或者別的服務就減少了，因此不一定每一個人都適合，尤其需要多一點服務的人。但如果是常出國，或很少看醫生的人，可能可以幫忙省一筆錢。

健保 紅藍卡 白卡

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