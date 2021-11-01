橙僑中心就業導航 助青年跨域交流

橙僑中心10月30日舉辦「僑青就業導航會」。（橙僑提供）

橙縣 華僑文教服務中心10月30日在中心大禮堂舉辦「2021年僑青就業 導航會」，邀請絲李陳會計師事務所執業合夥人暨僑務顧問陳英煌、華興保險 首席戰略長張洛萱、Shell Gas Station經理暨僑務促進委員胡佳惠擔任主講人，分享會計師、保險業及服務業的現況、發展、職業要求及職場文化。

橙僑中心主任蔣翼鵬表示，「推動青年跨域交流」是僑委會今年新推出計畫，希望透過計畫及活動的執行，增進海外第二、三代僑青及僑青團體互動交流，並與僑界先進達成世代與經驗傳承。這次橙僑中心首次舉辦「僑青就業導航會」，希望能在會計師業、保險業、服務業為僑界提供就業指引，也希望這次參加活動的僑界人士能提出未來最期望舉辦的活動或服務。

當天三位主講人除進行精闢簡報，引導聽眾深入淺出地掌握會計業、保險業及服務業的面貌外，還針對現場來賓的提問，分享更多生涯規劃及建議行業資訊、實務。出席的僑界人士也熱絡參與交流，僑務諮詢委員許清松分享南加旅館業新冠後疫期人才需求孔急現況；華興保險總裁張國興透露在保險業成功立足的要訣；喜瑞都社區學院董事會副主席劉昕廣邀出席僑青參與返台的志工服務；僑務促進委員陳景星分享兒子轉戰建築業，創業成功的經驗；僑務促進委員黃而明則提供個人就業及所服務建材公司的成功祕訣。

這場為僑界量身打造的活動，現場交流熱絡，圓滿達成跨域、跨世代就業及生涯規劃的經驗傳承。

當天僑務諮詢委員許清松夫婦、聖地牙哥台美商會副會長暨僑務諮詢委員謝家樹、橙縣僑界急難救助協會會長暨僑務促進委員陳景星、柑縣台灣同鄉會會長暨僑務促進委員黃而明、華興保險總裁張國興、喜瑞都社區學院董事會副主席劉昕、南加州台灣客家會會長胡永全夫婦及女兒胡美麗、台美菁英協會橙縣分會前會長楊婷恩及幹部、柑縣台美商會青商部會長官振洋及會員、洛杉磯台美商會青商部理事胡愛美、惠特尼高中家長會會長Norman Chung、FASCA海外青年文化志工協會橙縣分會青年文化志工唐欣怡、潘彥君、蔡信玄、盧彥綾、盧彥嘉等40人出席現場活動，僑務委員杜武青及張珮鑾雖在台灣防疫旅館檢疫隔離，但仍遠距上線參加，支持僑青跨領域的交流。