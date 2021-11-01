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明年Alignment計劃 洛、橙縣都可參加

記者李雪／洛杉磯報導
陳明主講「2022健保介紹：『紅藍卡』健保HMO vs PPO計畫」。（視頻會議截圖）
陳明主講「2022健保介紹：『紅藍卡』健保HMO vs PPO計畫」。（視頻會議截圖）

世界日報31日的2022紅藍卡線上講座上，長青保險的執照經紀陳明 （Michael Tran）講解「2022健保介紹：『紅藍卡』健保HMO vs PPO計畫」。

陳明表示，現在紅藍卡計畫申請已經開始，至12月7日。如果民眾有加入，一定會收到年度福利改變通知，講解2021和2022年的改變，民眾可以跟經紀和保險公司打電話諮詢細節。他當天主要介紹Alignment Healthcare的HMO和PPO計畫，參加Alignment很簡單，只要在投保時間內申請，且仍在享有的福利範圍內都可。民眾也可索要保險的中文紙本介紹或電子版，尤其裡面有處方藥的目錄，可以看看自己的藥有沒有在裡面。

陳明表示，不管HMO還是PPO，民眾應多瞭解醫生問診時間、急診夜間時間、遠程醫療如何聯絡等訊息。而Alignment有一個特色黑卡，七天24小時都有客服提供幫助，尤其如果詢問醫生沒有回話的話，客服可解決很多問題。

他指出，明年Alignment有一個AVA® (PPO)計畫，如果在洛縣或橙縣都可參加，紅藍卡B部分還是繼續付，加上每月22.5元。這個PPO裡面包含醫院、醫生、買藥，可以不用在外面投保處方計畫。只要盡量用網內簽約醫生，看家庭科五元，專科20元，住院一至三天每天150元，超過三天就付三天費用。住療養中心一至20天不用錢，急診85元，救護車250元。處方藥包括在內但分級別，民眾需注意看自己的藥在哪一級。另外還有一個62元套餐，有最高1500元的牙科，全球的急診1萬5000元，櫃檯藥15元一個月等福利。

若選擇HMO的話，則有白金計畫，698元自付額（out of pocket），須用醫療網下面有合約的醫生和醫院，但好處是家醫、專科、醫院都不要錢，還有療養院100天、外科手術、急診、緊急護理診所（urgent care）都不要錢，救護車50元，全球急診2萬5000元。該計畫也包含藥，另有配眼鏡每年300元，健身房指定額度，櫃枱藥每個月40元等福利。2022年如果選擇白金計畫，且有登記病況、中風、糖尿病、失智症、慢阻肺等，還可享受一些福利，例如陪伴照顧、雜貨補貼、寵物服務、害蟲防治等。

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