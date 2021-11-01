我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台前外長歐鴻鍊81歲病逝 任內推動「外交休兵」

聯國官籲捐60億救饑 馬斯克：說清楚怎麼救就捐

加州油價全美最高 教你開車省油技巧

編譯組／綜合報導
油價高漲，AAA教駕駛人一些省油小貼士。(AAA臉書)
油價高漲，AAA教駕駛人一些省油小貼士。(AAA臉書)

KTLA電視台報導，加州油價稱霸全美。美國汽車協會（AAA）報告稱，加州每加侖普通無鉛汽油（87）平均油價為4.54元，比前一周上漲約五分。平均油價也僅比該州2012年10月9日創下的每加侖4.67元歷史新高低13分錢。

報告指出，莫諾縣（Mono County）油價最貴，為加州唯一平均每加侖超過五元的縣。

在全美範圍內，平均油價為每加侖3.38元，比前一周上漲六分，較一個月前上漲20分。

為什麼油價這麼貴？汽車俱樂部（Auto Club）發言人格魯斯（Andrew Gross）說，隨著美國經濟從疫情逐漸緩步復甦，對汽油需求強勁，但供應緊張。他說，「自2014年9月以來，從未見過如此高的油價」。

隨著油價持續飆升，駕駛人也尋求省油的方式，根據汽車俱樂部說法，駕駛人可通過其他方式達到省油目的。

美國汽車協會提供一些省油的駕駛小技巧：

保持車速。由於空氣動力阻力，當車速超過每小時50哩，燃油經濟性會顯著下降。

不要讓車子閒置。若所駕駛的車停止超過60秒，請關閉引擎以節省燃油。

當紅燈亮了請停止加速，讓車子滑行至信號燈前直至煞車。

除非製造商推薦或要求，否則不要在高檔優質燃油上浪費金錢。

短期內不會進行為期一周的野營旅遊的話，可先取下車頂行李架，這些都會對汽油行駛里程上產生影響。

別急著開空調。即使在高速公路速度下，打開車窗對燃油經濟性的影響，也小於運行空調壓縮幾所需的發動機功率。

若駕駛手排車，請盡快升檔並在可行駛時，通過「跳過換檔」節省燃油。

若居住地方有定時交通號誌燈，可減速並與綠燈同步以節省燃料。

加速時要平穩，讓自動變速箱提升前升檔，降低發動機轉速，此過程可節省汽油。

保持輪胎正確充氣，胎軟意味著汽車需工作得更多，長遠看來增加風險。

油價 汽車 加州

上一則

洛城新語／華人主張鷹派 不知自己是池魚

下一則

有紅藍白卡者 可考慮加入Wellcare Plus

延伸閱讀

以「家庭義務」為由 紐森取消出席英國氣候峰會

以「家庭義務」為由 紐森取消出席英國氣候峰會

電力市場專家劉云仁 病逝

電力市場專家劉云仁 病逝
2煉油廠因暴風雨暫關閉 灣區油價恐再創新高

2煉油廠因暴風雨暫關閉 灣區油價恐再創新高
暴風雨導致煉油廠暫關閉 灣區油價恐再創新高

暴風雨導致煉油廠暫關閉 灣區油價恐再創新高
油價一路飆…1年漲了57% 每加一次油就多花20元

油價一路飆…1年漲了57% 每加一次油就多花20元
反聖嬰效應 油價衝90元

反聖嬰效應 油價衝90元

熱門新聞

美國政府將於11月8日放寬入境限制，但是中國政府目前沒有放寬入境增加航班的趨勢。（檔案圖）

洛城飛台灣每周9班 台美航班11月票價將趨正常

2021-10-30 02:20
亞凱迪亞市近日發生華人在車庫被搶走汽車。（示意圖，亞市警局臉書）

洛縣華人自家車庫被搶走車　歹徒先要他下車面壁跪下

2021-10-28 19:26
南加亞凱迪亞（Arcadia）華人地產經紀史瑞雪（譯音）26日認罪，將募集的資金用於私人用途 。（史瑞雪推特圖片）

華人地產經紀認罪 謊稱投資可獲簽證 集資2160萬供私人揮霍

2021-10-27 02:19
洛杉磯每月1000元現金援助計劃申請於本週五開始。（unsplash.com）

洛市將為低收入戶每月發放1000元 持續一年 唯須申請

2021-10-27 18:34
華男張先生的寶馬車，在停車狀態下離奇失火。（記者邵敏／攝影）

世說新聞／買完菜華男寶馬燒成灰 仇華縱火還是自燃？

2021-10-30 12:40
日前拜登政府宣布，美國自11月8日起取消對中國在內的33國旅客入境限制。（CBP提供）

世說新聞╱綠卡逾期返美 11月後恐更難

2021-10-23 14:34

超人氣

更多 >
影／東京電車殺人案17傷 嫌扮「小丑」作案後留現場等警抓

影／東京電車殺人案17傷 嫌扮「小丑」作案後留現場等警抓
美情報機關報告推測：武漢實驗室意外事件引發新冠肺炎

美情報機關報告推測：武漢實驗室意外事件引發新冠肺炎
Zillow炒房失利 近半上市房屋削價求售

Zillow炒房失利 近半上市房屋削價求售
重申對台政策 布林肯：確保台自衛 反對片面改變現狀

重申對台政策 布林肯：確保台自衛 反對片面改變現狀
酒駕的暴力事件（下）

酒駕的暴力事件（下）