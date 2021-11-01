加州油價全美最高 教你開車省油技巧

油價高漲，AAA教駕駛人一些省油小貼士。(AAA臉書)

KTLA電視台報導，加州油價 稱霸全美。美國汽車 協會（AAA）報告稱，加州每加侖普通無鉛汽油（87）平均油價為4.54元，比前一周上漲約五分。平均油價也僅比該州2012年10月9日創下的每加侖4.67元歷史新高低13分錢。

報告指出，莫諾縣（Mono County）油價最貴，為加州唯一平均每加侖超過五元的縣。

在全美範圍內，平均油價為每加侖3.38元，比前一周上漲六分，較一個月前上漲20分。

為什麼油價這麼貴？汽車俱樂部（Auto Club）發言人格魯斯（Andrew Gross）說，隨著美國經濟從疫情逐漸緩步復甦，對汽油需求強勁，但供應緊張。他說，「自2014年9月以來，從未見過如此高的油價」。

隨著油價持續飆升，駕駛人也尋求省油的方式，根據汽車俱樂部說法，駕駛人可通過其他方式達到省油目的。

美國汽車協會提供一些省油的駕駛小技巧：

保持車速。由於空氣動力阻力，當車速超過每小時50哩，燃油經濟性會顯著下降。

不要讓車子閒置。若所駕駛的車停止超過60秒，請關閉引擎以節省燃油。

當紅燈亮了請停止加速，讓車子滑行至信號燈前直至煞車。

除非製造商推薦或要求，否則不要在高檔優質燃油上浪費金錢。

短期內不會進行為期一周的野營旅遊的話，可先取下車頂行李架，這些都會對汽油行駛里程上產生影響。

別急著開空調。即使在高速公路速度下，打開車窗對燃油經濟性的影響，也小於運行空調壓縮幾所需的發動機功率。

若駕駛手排車，請盡快升檔並在可行駛時，通過「跳過換檔」節省燃油。

若居住地方有定時交通號誌燈，可減速並與綠燈同步以節省燃料。

加速時要平穩，讓自動變速箱提升前升檔，降低發動機轉速，此過程可節省汽油。

保持輪胎正確充氣，胎軟意味著汽車需工作得更多，長遠看來增加風險。