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HMO保險優勢多 有退費計畫 每月125元

記者王若然╱洛杉磯報導
具有30多年業內經驗的長青保險負責人邱文齡。（本報檔案照）
具有30多年業內經驗的長青保險負責人邱文齡。（本報檔案照）

具有30多年專業經驗的長青保險負責人邱文齢，30日做客世界日報U視頻線上紅藍卡講座，重點講解了其中的HMO保險，闡述了該保險計畫的優勢及適合的人群。

邱文齢（Wen Ling Antoine）負責的長青保險公司簽約代理有12家優質健保公司，包括安森藍十字、藍盾健保、中心健保、聯合健保、福全健保、惠安納健保、環球健保、Aetna、SCAN、Alignment 、Silverscript、WellCare等。

邱文齢以WellCare公司的HMO保險為例，講解了該計畫的優勢。該公司的HMO計畫有每月退費計畫（Wellcare Giveback）及每月不退費計畫（Wellcare No Premium Best）等。每月退費計畫的服務區域包括加州的洛杉磯縣、橙縣、河濱縣、聖伯納汀諾縣和范杜拉縣，而每月不退費計畫則只包括洛杉磯縣和橙縣。

所謂的HMO退費計畫，是指針對紅藍卡B部分，每月有125元的退款至個人Social Security帳戶。而HMO不退費計畫則沒有這部分優惠。不過，如果選擇了不退費計畫，其省錢的項目包括：免付Part A 的住院自付額$1484、免付Part B 的門診自付額$203以及20%的共付額、免付藥物保險Part D的月保費、自付額及共付額。還有更多的福利包括補助配眼鏡、上健身房、非處方藥物及國外緊急醫療費用報銷。而退費計畫一樣擁有類似上述的優惠，差別在福利項目會有一些分攤金額。

至於HMO計畫是否適合您？民眾可致電長青保險1-888-801-1829，也可回看U視頻的紅藍卡講座查看更詳細內容：https://www.youtube.com/watch?v=wIph_hpZRb8

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