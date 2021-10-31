福克斯21世紀前副總裁關清 11月1日西來大學講商業預測

關清博士將在11月1日在西來大學演講。（西來大學臉書）

福克斯21世紀前副總裁關清博士，將在11月1日（周一）晚7時至8時30分在洛杉磯 西來大學（University of the West）演講，題目是「商業預測」。

本次演講由西來大學陳岳雲教授邀請，為他的「MBA 521商業分析」課程舉辦「商業預測」的客座講座，開放給所有西來大學學生、教職員工和公眾，但座位有限，需提前預定。

關清獲得內布拉斯加州 立大學（The University of Nebraska）管理信息系統博士學位。在他2000年加入福克斯21世紀之前，他在華納兄弟公司工作五年，擔任銷售分析和預測經理。在2020年退休 之前，他一直擔任福克斯21世紀公司分析與技術運營副總裁。關清是管理信息系統、數據挖掘和商業預測等方面專家。他曾在西來大學兼職，教授信息技術課程。

講座期間，關清將分享他多年在製造、分銷、物流分析和預測方面的經驗。特別是他將解釋如何使用數據挖掘技術進行商業預測，並幫助解決現實業務問題。

想參加講座的人士，可以聯繫陳岳雲，電子郵箱是[email protected]。