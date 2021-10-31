南巴市重劃選區 舉辦聽證會鼓勵民眾反饋

南巴沙迪那市已通過更新的網頁正式啟動了重劃選區程序，該網頁包含社區參與所需的所有信息和資源，新網頁為southpasadenaca.gov/redistricting2021。

每十年，地方政府都會使用人口普查 中的新數據來重新繪製選區線，以反映當地人口的變化情況。市府鼓勵南巴社區的成員參與重劃選區的過程，以幫助確保分區線尊重社區、歷史和地理要素。

該網頁包括重劃信息、參與機會的暫定時間表、常見問題以及用於繪製地圖和共享先前繪製的地圖反饋的資源。市府鼓勵居民訪問該網站，分享有關重新劃分的信息、提交反饋並最終繪製地圖供市議會考 慮。

根據規定，四場公開聽證會中的第一場訂今年11月17日晚7時30分舉行，地點在市政廳，也有線上直播。居民有機會更多了解重新劃分選區的過程，審查當前的地區構成，並就應在何處劃定地區線提供反饋。

另外市府將舉辦兩次社區研討會，讓公眾參與重新劃分選區的過程。第一次研討會訂10月28日下午6點在ZOOM上舉行。在社區研討會上，公眾將接受有關可用繪圖工具的培訓，並有機會就感興趣的社區提供反饋。

獲得更多信息或參加會議，可在該網頁找到。民眾如有疑問可發送電子郵件至 [email protected]。