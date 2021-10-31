我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗接種第3劑莫德納疫苗 盼鼓勵民眾仿效

G20峰會 美歐鋼鋁貿易停戰 終結川普時期爭端

紅藍卡處方藥承保 長者可視需要重選 SCAN健保計劃提供多項福利

【本報訊】
SCAN健保計劃是銀髮族的最佳選擇之一。（世報工商服務中心）
SCAN健保計劃是銀髮族的最佳選擇之一。（世報工商服務中心）

聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)已於10月15日起開放登記，截止日期為12月7日；已參加或符合資格參加的民眾，可在開放期間取消 、新增或轉換現有的優勢計畫(Advantage Plan)  ，也就是聯邦醫療保險C部分(Medicare Part C)，或處方藥物計畫的D部分(Part D)。新計畫將在2022年1月1日起生效。

專家指出，如果未更改計畫，2021年投保計畫一般來說將在2022年續用，但民眾最好檢討自己的投保計畫是否為最佳選擇。SCAN健保計劃是美國最大的非營利性聯邦醫療保險優勢計畫（Medicare Advantage）之一，超過43年來致力於保持老年人的健康和獨立，並為實現這一目標而設計了各種福利和服務。

2022年度參保期已經開放，為自己選擇醫療承保是一項重要的決定，將影響個人的健康、生活品質及預算。投保人應該在健保計劃中尋找哪些重點呢？當然是承保最常使用的服務。同時，如果您想看某些特定的醫生，請查明他們是否屬於該計劃醫師網絡的一部分。

此外，投保人還需要了解：

• 處方藥承保 –在計劃的處方藥物承保清單中，查看您的藥物，了解該藥品是否承保以及該付多少共付額。今年，SCAN 的許多計劃提供共付額 $0的1級和2級藥物。特殊需求健保計劃 – SCAN Balance (HMO SNP) 專為被診斷患有糖尿病的病患所設計，並以 $0 共付額提供精選胰島素2。

• 福利遠超過原始聯邦醫療保險–這些福利可能包括交通接送、牙科和視力保健、健身房會員、居家服務等。

• 2022年SCAN 將提供更多福利，例如免費的FitBit和加強科技方面的福利，享有更健全的聯邦醫療保險計劃。

• 屢獲殊榮的服務值得信賴 – 您加入的健保計劃是由一群專業且樂於助人的當地經紀代理組成，他們所提供的服務屢獲殊榮，值得信賴。

•講同樣的語言為您服務 – 透過電話與持有執照的經紀洽談、瀏覽網站，並索取中文文宣和參考資料。

作為美國最大的非營利性聯邦醫療保險優勢計劃之一，SCAN健保計劃43年來，始終協助長者維持健康和獨立。該計劃中包含的福利和服務，就是專為實現這一目標而設計。了解更多資訊，請上網

或撥打1-888-371-7226 TTY:711致電 Michelle Ng。

相關注意事項：

1. 在首選藥房購買1級首選非品牌藥和2級非品牌藥，共付額為 $0，僅限郵購。

2. $0胰島素僅適用於 SCAN Balance (HMO SNP) 計劃；僅適用於 Humalog®, Humulin®, Lantus®, Lyumjev® 和 Toujeo®.

3. 所列的福利可能因計劃而異，並非每個 SCAN 計劃都可能提供所列的所有福利；請致電 SCAN 了解更多詳情。

4. SCAN 健保計劃是與聯邦醫療保險簽約的HMO計劃。加入 SCAN 健保計劃，取決於續簽合約。撥打以上號碼連接執照保險代理/經紀。

聯邦醫療保險 福利 健保

上一則

南巴市重劃選區 舉辦聽證會鼓勵民眾反饋

下一則

皇佳商銀總裁：年輕人創業 要確認準備好了

延伸閱讀

聯合健康保險 天普市亞裔資訊中心開幕

聯合健康保險 天普市亞裔資訊中心開幕
紅藍卡線上講座／藥物保險和補充保險

紅藍卡線上講座／藥物保險和補充保險
紅藍卡線上講座／HMO計畫優勢多

紅藍卡線上講座／HMO計畫優勢多
紅藍卡線上講座／聯邦醫療保險福利好

紅藍卡線上講座／聯邦醫療保險福利好
聯邦醫保優勢計畫 銀髮族首選看這裡

聯邦醫保優勢計畫 銀髮族首選看這裡
紅藍卡線上講座 30日下午2點與您相約

紅藍卡線上講座 30日下午2點與您相約

熱門新聞

美國政府將於11月8日放寬入境限制，但是中國政府目前沒有放寬入境增加航班的趨勢。（檔案圖）

洛城飛台灣每周9班 台美航班11月票價將趨正常

2021-10-30 02:20
亞凱迪亞市近日發生華人在車庫被搶走汽車。（示意圖，亞市警局臉書）

洛縣華人自家車庫被搶走車　歹徒先要他下車面壁跪下

2021-10-28 19:26
南加亞凱迪亞（Arcadia）華人地產經紀史瑞雪（譯音）26日認罪，將募集的資金用於私人用途 。（史瑞雪推特圖片）

華人地產經紀認罪 謊稱投資可獲簽證 集資2160萬供私人揮霍

2021-10-27 02:19
日前拜登政府宣布，美國自11月8日起取消對中國在內的33國旅客入境限制。（CBP提供）

世說新聞╱綠卡逾期返美 11月後恐更難

2021-10-23 14:34
洛杉磯每月1000元現金援助計劃申請於本週五開始。（unsplash.com）

洛市將為低收入戶每月發放1000元 持續一年 唯須申請

2021-10-27 18:34
窗戶玻璃忽然因熱脹冷縮自己出現一道裂紋。（王太太提供）

華人買新屋不到一年 屋簷漏水、窗裂沙入

2021-10-23 02:19

超人氣

更多 >
紐時：習近平近兩年沒跨出國門一步 原因不只是疫情

紐時：習近平近兩年沒跨出國門一步 原因不只是疫情
參與國會暴動 紐約皇后區華男被捕

參與國會暴動 紐約皇后區華男被捕
好市多「沒試衣間」怕買錯 員工傳授1招：快又方便

好市多「沒試衣間」怕買錯 員工傳授1招：快又方便
犯罪團夥專挑亞裔屋主 紐約上州竊近50萬元財物

犯罪團夥專挑亞裔屋主 紐約上州竊近50萬元財物
減肥記住4個時間點 水果挑對時間吃才能變瘦

減肥記住4個時間點 水果挑對時間吃才能變瘦