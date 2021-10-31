紅藍卡處方藥承保 長者可視需要重選 SCAN健保計劃提供多項福利
聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)已於10月15日起開放登記，截止日期為12月7日；已參加或符合資格參加的民眾，可在開放期間取消 、新增或轉換現有的優勢計畫(Advantage Plan) ，也就是聯邦醫療保險C部分(Medicare Part C)，或處方藥物計畫的D部分(Part D)。新計畫將在2022年1月1日起生效。
專家指出，如果未更改計畫，2021年投保計畫一般來說將在2022年續用，但民眾最好檢討自己的投保計畫是否為最佳選擇。SCAN健保計劃是美國最大的非營利性聯邦醫療保險優勢計畫（Medicare Advantage）之一，超過43年來致力於保持老年人的健康和獨立，並為實現這一目標而設計了各種福利和服務。
2022年度參保期已經開放，為自己選擇醫療承保是一項重要的決定，將影響個人的健康、生活品質及預算。投保人應該在健保計劃中尋找哪些重點呢？當然是承保最常使用的服務。同時，如果您想看某些特定的醫生，請查明他們是否屬於該計劃醫師網絡的一部分。
此外，投保人還需要了解：
• 處方藥承保 –在計劃的處方藥物承保清單中，查看您的藥物，了解該藥品是否承保以及該付多少共付額。今年，SCAN 的許多計劃提供共付額 $0的1級和2級藥物。特殊需求健保計劃 – SCAN Balance (HMO SNP) 專為被診斷患有糖尿病的病患所設計，並以 $0 共付額提供精選胰島素2。
• 福利遠超過原始聯邦醫療保險–這些福利可能包括交通接送、牙科和視力保健、健身房會員、居家服務等。
• 2022年SCAN 將提供更多福利，例如免費的FitBit和加強科技方面的福利，享有更健全的聯邦醫療保險計劃。
• 屢獲殊榮的服務值得信賴 – 您加入的健保計劃是由一群專業且樂於助人的當地經紀代理組成，他們所提供的服務屢獲殊榮，值得信賴。
•講同樣的語言為您服務 – 透過電話與持有執照的經紀洽談、瀏覽網站，並索取中文文宣和參考資料。
作為美國最大的非營利性聯邦醫療保險優勢計劃之一，SCAN健保計劃43年來，始終協助長者維持健康和獨立。該計劃中包含的福利和服務，就是專為實現這一目標而設計。了解更多資訊，請上網
或撥打1-888-371-7226 TTY:711致電 Michelle Ng。
相關注意事項：
1. 在首選藥房購買1級首選非品牌藥和2級非品牌藥，共付額為 $0，僅限郵購。
2. $0胰島素僅適用於 SCAN Balance (HMO SNP) 計劃；僅適用於 Humalog®, Humulin®, Lantus®, Lyumjev® 和 Toujeo®.
3. 所列的福利可能因計劃而異，並非每個 SCAN 計劃都可能提供所列的所有福利；請致電 SCAN 了解更多詳情。
4. SCAN 健保計劃是與聯邦醫療保險簽約的HMO計劃。加入 SCAN 健保計劃，取決於續簽合約。撥打以上號碼連接執照保險代理/經紀。 上一則 下一則
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或撥打1-888-371-7226 TTY:711致電 Michelle Ng。
相關注意事項：
1. 在首選藥房購買1級首選非品牌藥和2級非品牌藥，共付額為 $0，僅限郵購。
2. $0胰島素僅適用於 SCAN Balance (HMO SNP) 計劃；僅適用於 Humalog®, Humulin®, Lantus®, Lyumjev® 和 Toujeo®.
3. 所列的福利可能因計劃而異，並非每個 SCAN 計劃都可能提供所列的所有福利；請致電 SCAN 了解更多詳情。
4. SCAN 健保計劃是與聯邦醫療保險簽約的HMO計劃。加入 SCAN 健保計劃，取決於續簽合約。撥打以上號碼連接執照保險代理/經紀。
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