紅藍卡處方藥承保 長者可視需要重選 SCAN健保計劃提供多項福利

SCAN健保計劃是銀髮族的最佳選擇之一。（世報工商服務中心）

聯邦醫療保險 (Medicare，俗稱紅藍卡)已於10月15日起開放登記，截止日期為12月7日；已參加或符合資格參加的民眾，可在開放期間取消 、新增或轉換現有的優勢計畫(Advantage Plan) ，也就是聯邦醫療保險C部分(Medicare Part C)，或處方藥物計畫的D部分(Part D)。新計畫將在2022年1月1日起生效。

專家指出，如果未更改計畫，2021年投保計畫一般來說將在2022年續用，但民眾最好檢討自己的投保計畫是否為最佳選擇。SCAN健保 計劃是美國最大的非營利性聯邦醫療保險優勢計畫（Medicare Advantage）之一，超過43年來致力於保持老年人的健康和獨立，並為實現這一目標而設計了各種福利 和服務。

2022年度參保期已經開放，為自己選擇醫療承保是一項重要的決定，將影響個人的健康、生活品質及預算。投保人應該在健保計劃中尋找哪些重點呢？當然是承保最常使用的服務。同時，如果您想看某些特定的醫生，請查明他們是否屬於該計劃醫師網絡的一部分。

此外，投保人還需要了解：

• 處方藥承保 –在計劃的處方藥物承保清單中，查看您的藥物，了解該藥品是否承保以及該付多少共付額。今年，SCAN 的許多計劃提供共付額 $0的1級和2級藥物。特殊需求健保計劃 – SCAN Balance (HMO SNP) 專為被診斷患有糖尿病的病患所設計，並以 $0 共付額提供精選胰島素2。

• 福利遠超過原始聯邦醫療保險–這些福利可能包括交通接送、牙科和視力保健、健身房會員、居家服務等。

• 2022年SCAN 將提供更多福利，例如免費的FitBit和加強科技方面的福利，享有更健全的聯邦醫療保險計劃。

• 屢獲殊榮的服務值得信賴 – 您加入的健保計劃是由一群專業且樂於助人的當地經紀代理組成，他們所提供的服務屢獲殊榮，值得信賴。

•講同樣的語言為您服務 – 透過電話與持有執照的經紀洽談、瀏覽網站，並索取中文文宣和參考資料。