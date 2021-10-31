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皇佳商銀總裁：年輕人創業 要確認準備好了

記者謝雨珊／洛杉磯報導
年近70歲的田詒鴻（Alan Thian）是皇佳商業銀行（Royal Business Bank）的創始人和總裁。（記者謝雨珊／攝影）
年近70歲的田詒鴻（Alan Thian）是皇佳商業銀行（Royal Business Bank）的創始人和總裁。（記者謝雨珊／攝影）

年近70歲的田詒鴻（Alan Thian）在銀行界享有盛譽，他是皇佳商業銀行（Royal Business Bank）的創始人和總裁。雖然出生在新加坡，但為台灣人的女婿，平時積極投身僑社，常為台美人權益四處奔走。日前被拜登總統任命為財政部屬下的顧問委員會（Community Development Advisory Board）委員。此外，他也非常勤奮於提攜後輩，30日在洛僑中心與青年跨域交流，分享創業歷程與職涯規畫。

田詒鴻從人生規畫談到創業及就業發展。他提醒年輕人歲月不饒人，千萬別總是認為自己還年輕，「其實你沒有多少時間，慢慢想未來到底要做什麼」。田詒鴻認為，人生是現實的，建議學生在選科系時，想清楚這門科系在畢業後，到底能不能用所學來生存？自己的興趣是否可在職業或事業建立好之後再培養？因為不是每個人都能靠自己的興趣將日子過好。

田詒鴻個人認為，創業是要靠因緣際會，等待天時地利人合。他從有念頭創建銀行，一直到實踐這個念頭經歷了29年，他建議大家在年輕時期，就必須對將來有期待，之後要放手去做。在創業前，也要確保自己準備好了。

另外他談也到現在很多年輕人在被問到「有什麼長處？」時，亞裔人士大多都回答「我學的很快」、「我很會分工合作」等。田詒鴻表示，「老闆聘請員工的目的，就是為他做事，而不是去公司學東西」，建議年輕人尤其在沒有工作經驗時期，最好先查清楚遞履歷的公司在做什麼，從了解一家公司開始，並告訴公司如何用你的專長協助公司前進，「學習快」不是專長。他鼓勵年輕人在就業時多學習、多建立人脈，因為這些都是要不回去的資源，誰也無法從你身上帶走，「只要多做了就贏了」。

當天除了田詒鴻在分享經驗外，現場聚集一些年輕世代的就業人士及創業家，他們也提供年輕人一些意見。有人認為，有些老闆非常重視操守及領導能力，寧願找個庸才但操守好的，也不找奇才但操守不行的。也有人說，創業是件辛苦事，若你是為財富而創業做事，未來將會很辛苦。熱忱確實不見得可以當飯吃，但也不見得不行。建議年輕人先把書讀好，培養解決問題的方式。另也有人說，出外就是靠朋友、靠長輩、靠貴人，因此建立起人脈關係對未來職涯非常重要。

現場有不少年輕人參加青年跨域交流講座。（記者謝雨珊／攝影）
現場有不少年輕人參加青年跨域交流講座。（記者謝雨珊／攝影）

就業 台灣 拜登

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