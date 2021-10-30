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安大略機場 9月旅客量接近新冠肺炎疫情前水平

記者啟鉻／安大略綜合報導
安大略國際機場。（ONT臉書）
安大略國際機場。（ONT臉書）

據13日南加內陸安大略國際機場（ONT）發布的最新客運數量統計，作為南加出行旅行者日漸青睞的替代機場，在經歷新冠（COVID-19）疫情乘客數量銳減形勢，現在載客量逐步恢復，乘客數量持續增加，9月乘客量已接近新冠肺炎疫情前水平。

據統計，9月有旅客超過45萬3000人通過ONT前往各地，而疫情前2019年同期旅客量是46萬9000人，兩者差距僅僅約3%。與疫情中2020年9月旅客量19萬5000人相比，今年同期旅客數量是上一年同期的兩倍多。從9月旅客數量看，意味著已經恢復到疫情前同期旅客量的97%。

相比2019年9月，今年同期國內旅行乘客量下降僅1%，而國際旅客量持續落後，下降47%。2021年前九個月，旅客總量達300萬人，較比上一年同期增加59%，較比2019年同期減少24%。

今年9月航空貨運及郵件量總計超過7萬噸，比2020年9月下降9.4%，但高於2019年同期15.4%。今年初至今，機場總運貨量超過64萬4000噸，比上一年下降3.5%，高於2019年同期15.6%。

據Global Travel資訊，安大略機場是目前全美成長最快的國際機場，也是在新冠肺炎疫情中復甦最快的機場之一，作為內陸經濟引擎，安大略機場距離洛杉磯市中心約35哩，是服務全面機場。疫情發生前，機場提供全美、墨西哥、台灣等地26個機場直達航班服務。

機場 疫情 南加

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