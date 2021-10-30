產品有瑕疵未及時通報CPSC 格力集團認罪 賠償9100萬

格力集團認罪，賠償 9100 萬元。圖為格力旗下子公司。（格力集團網站）

聯邦司法部 29日公告，格力集團（格力）已經承認觸犯聯邦重罪，願意賠償9100萬元。檢方先前指控格力與旗下兩家子公司，明知自家的除濕機有起火風險，但卻未及時告知美國 消費安全委員會（CPSC），因此遭到重罪起訴。此為消費產品安全法（Consumer Product Safety Act）1972年生效後，聯邦首次對個別企業提起刑事訴訟。

全案由洛杉磯 聯邦法院審理，總部設在廣東珠海的格力集團，與旗下的香港格力、設在加州工業市（Industry City）的美國格力，均願認罪繳錢，換得美國檢方的緩起訴。緩起訴書陳明，格力集團明知產品有瑕疵，但卻故意不通報美國CPSC，因此同意支付9100萬元罰金，以賠償所有可能受到災損的消費者，部分使用者因除濕機起火而受害。

聯邦檢察長辦公室公告指出，格力集團在2007年至2013年間，向美國市場輸出至少200萬台除濕機，但公司主管早在2012年9月間就已知道除濕機存在瑕疵，可能因為過熱意外起火，但是他們選擇只處理消費者提出申訴的案件，卻不向CPSC申報。而且美國格力還繼續銷售香港格力出口的瑕疵品，為期至少半年，並在知情後九個多月才通報CPSC，直到2013年才全面回收瑕疵商品。

聯邦檢方原先以美國格力的執行長Charley Loh與行政長Simon Chu為自然人被告，但兩人不肯認罪，排定2022年3月在洛杉磯開庭。但集團認罪後，全案排定11月8日在洛杉磯聯邦地院初審。格力集團先前已在民事官司中同意繳納1545萬元給CPSC。

聯邦檢方指出，消費者基於信任才會選購格力商品，但是格力明知自家產品可能導致傷人或財損，卻隱瞞實情，不僅欺騙了消費者，也未盡責向CPSC通報，最終導致數以百萬計的損失，檢方不會坐視傷人牟利的惡行。緩起訴書指出，格力集團將配合美國司法機關的調查與後續訟案，也同意持續強化通報機制並向聯邦司法部提交年度報告。