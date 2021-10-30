國際媒體顧問公司總裁：台灣有望誕生下個魷魚遊戲

國際媒體顧問公司Global Connects總裁暨創辦人蒙哥馬利（Douglas Montgomery）是第三屆台灣電影雙年展的策展人。（記者謝雨珊／攝影）

第三屆台灣電影 雙年展 (Taiwan Biennial Film Festival, TBFF) 將於11月3日至12日展開，今年由國際媒體顧問公司Global Connects總裁暨創辦人蒙哥馬利（Douglas Montgomery）擔任策展人，他從選片播放至整個系列內容都積極參與。其實蒙哥馬利不僅是Global Connects總裁，也是日本好萊塢影展創辦人暨執行製作，更曾在華納媒體有十多年的豐富從業經驗，對於好萊塢影視生態相當熟悉。蒙哥馬利受訪時強調，美國 人如今已不再因為種族顏色選片觀看，更多人在意內容是否新穎，台灣影視作品有望成為下一部《魷魚遊戲》紅遍全世界，「如今是個很好的時機引進台灣電影入美」。

韓國影集《魷魚遊戲》在Netflix上映，外語內容席捲世界，在美國Netflix拿下收視第一，也讓劇中韓國演員紅到海外。蒙哥馬利分析說，美國觀眾已經不再像從前，只選擇英語或看種族顏色挑片觀看，他們更期待看到新穎的題材，不再只是鎖定某個影集追劇，因為現在有了更多的選項。他提到，在這種內容當道的世道，任何國家的影劇或電影，都比從前更有希望得到美國觀眾的欣賞。台灣電影表現不俗，就拿《當男人戀愛時》來舉例，他認為，這部片的劇情看似普通，跟很多電影一樣在講述愛情，但整部劇呈現出來的效果卻很棒，很寫實也很不同，「難怪可在台灣當地獲得4億元台幣（1400萬美金）票房」。

台灣影視創作近幾年陸續開始在Netflix及許多不同平台上放映，比從前更有機會可以讓世界各地的觀眾收看。蒙哥馬利表示，台灣給予創作者很多發展空間，創造出很多不同種類甚至敏感的議題，有些作品的題材都很不錯，像是談同性戀等。新穎的題材及優質內容在如今較能吸引觀眾，尤其在《魷魚遊戲》這種預算不大，也可以闖出一片天的成功例子下，台灣的影劇及電影很有機會，成為下一部紅遍全世界的《魷魚遊戲》。

台灣電影雙年展將於11月3日晚6時，在好萊塢TCL戲院舉辦實體開幕，播放在全美首映的開幕影片《當男人戀愛時》，歡迎有興趣民眾踴躍參與。隨後的九日將進行線上影展，共計放映20部長片及短片，並舉辦產業論壇。該展產業論壇，包括專家大談全球對外語內容幾近爆炸性的需求，以及擔任八年Netflix副總裁暨國際原創內容長Eric Barmack、曾任職於米高梅公司、索尼影業、Amazon Studios、Warner Media等有超過25年業界經驗的TPaul Miller將分享國際合製。台灣電影雙年展詳情可上https://tbff2021.watchbeem.com/查詢。