我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國台辦副主任：統一後 台灣財政收入可用於改善民生

FDA緊急批准5-11歲兒童新冠疫苗 最快下周三可接種

國際媒體顧問公司總裁：台灣有望誕生下個魷魚遊戲

記者謝雨珊／好萊塢報導
國際媒體顧問公司Global Connects總裁暨創辦人蒙哥馬利（Douglas Montgomery）是第三屆台灣電影雙年展的策展人。（記者謝雨珊／攝影）
國際媒體顧問公司Global Connects總裁暨創辦人蒙哥馬利（Douglas Montgomery）是第三屆台灣電影雙年展的策展人。（記者謝雨珊／攝影）

第三屆台灣電影雙年展 (Taiwan Biennial Film Festival, TBFF) 將於11月3日至12日展開，今年由國際媒體顧問公司Global Connects總裁暨創辦人蒙哥馬利（Douglas Montgomery）擔任策展人，他從選片播放至整個系列內容都積極參與。其實蒙哥馬利不僅是Global Connects總裁，也是日本好萊塢影展創辦人暨執行製作，更曾在華納媒體有十多年的豐富從業經驗，對於好萊塢影視生態相當熟悉。蒙哥馬利受訪時強調，美國人如今已不再因為種族顏色選片觀看，更多人在意內容是否新穎，台灣影視作品有望成為下一部《魷魚遊戲》紅遍全世界，「如今是個很好的時機引進台灣電影入美」。

韓國影集《魷魚遊戲》在Netflix上映，外語內容席捲世界，在美國Netflix拿下收視第一，也讓劇中韓國演員紅到海外。蒙哥馬利分析說，美國觀眾已經不再像從前，只選擇英語或看種族顏色挑片觀看，他們更期待看到新穎的題材，不再只是鎖定某個影集追劇，因為現在有了更多的選項。他提到，在這種內容當道的世道，任何國家的影劇或電影，都比從前更有希望得到美國觀眾的欣賞。台灣電影表現不俗，就拿《當男人戀愛時》來舉例，他認為，這部片的劇情看似普通，跟很多電影一樣在講述愛情，但整部劇呈現出來的效果卻很棒，很寫實也很不同，「難怪可在台灣當地獲得4億元台幣（1400萬美金）票房」。

台灣影視創作近幾年陸續開始在Netflix及許多不同平台上放映，比從前更有機會可以讓世界各地的觀眾收看。蒙哥馬利表示，台灣給予創作者很多發展空間，創造出很多不同種類甚至敏感的議題，有些作品的題材都很不錯，像是談同性戀等。新穎的題材及優質內容在如今較能吸引觀眾，尤其在《魷魚遊戲》這種預算不大，也可以闖出一片天的成功例子下，台灣的影劇及電影很有機會，成為下一部紅遍全世界的《魷魚遊戲》。

台灣電影雙年展將於11月3日晚6時，在好萊塢TCL戲院舉辦實體開幕，播放在全美首映的開幕影片《當男人戀愛時》，歡迎有興趣民眾踴躍參與。隨後的九日將進行線上影展，共計放映20部長片及短片，並舉辦產業論壇。該展產業論壇，包括專家大談全球對外語內容幾近爆炸性的需求，以及擔任八年Netflix副總裁暨國際原創內容長Eric Barmack、曾任職於米高梅公司、索尼影業、Amazon Studios、Warner Media等有超過25年業界經驗的TPaul Miller將分享國際合製。台灣電影雙年展詳情可上https://tbff2021.watchbeem.com/查詢。

台灣 電影 美國

上一則

兒童萬聖節討糖莫忘防疫 戴口罩降風險

下一則

產品有瑕疵未及時通報CPSC 格力集團認罪 賠償9100萬

延伸閱讀

限韓令發威 中國網購平台禁搜「魷魚遊戲」關鍵詞

限韓令發威 中國網購平台禁搜「魷魚遊戲」關鍵詞
含暴力訊息 紐約州一學區禁魷魚遊戲萬聖節服裝

含暴力訊息 紐約州一學區禁魷魚遊戲萬聖節服裝
台灣電影《金錢男孩》入圍2021夏威夷國際影展

台灣電影《金錢男孩》入圍2021夏威夷國際影展
「魷魚遊戲」同名加密貨幣 價格24小時狂飆2400%

「魷魚遊戲」同名加密貨幣 價格24小時狂飆2400%
Netflix零分紅 「魷魚遊戲」導演黃東赫沒發大財

Netflix零分紅 「魷魚遊戲」導演黃東赫沒發大財
「十年」危害國家安全？ 導演：堅持創作自由

「十年」危害國家安全？ 導演：堅持創作自由

熱門新聞

日前拜登政府宣布，美國自11月8日起取消對中國在內的33國旅客入境限制。（CBP提供）

世說新聞╱綠卡逾期返美 11月後恐更難

2021-10-23 14:34
亞凱迪亞市近日發生華人在車庫被搶走汽車。（示意圖，亞市警局臉書）

洛縣華人自家車庫被搶走車　歹徒先要他下車面壁跪下

2021-10-28 19:26
南加亞凱迪亞（Arcadia）華人地產經紀史瑞雪（譯音）26日認罪，將募集的資金用於私人用途 。（史瑞雪推特圖片）

華人地產經紀認罪 謊稱投資可獲簽證 集資2160萬供私人揮霍

2021-10-27 02:19
窗戶玻璃忽然因熱脹冷縮自己出現一道裂紋。（王太太提供）

華人買新屋不到一年 屋簷漏水、窗裂沙入

2021-10-23 02:19
洛杉磯每月1000元現金援助計劃申請於本週五開始。（unsplash.com）

洛市將為低收入戶每月發放1000元 持續一年 唯須申請

2021-10-27 18:34
南加大學生週四聚集在兄弟會外，張貼海報追究責任。(CBSN視頻截圖)

世界晚報╱名校派對 女生被下藥性侵 5人曾被迫吸毒

2021-10-22 21:42

超人氣

更多 >
紐約法拉盛涉殺情夫 女嫌拒捕畫面曝光

紐約法拉盛涉殺情夫 女嫌拒捕畫面曝光
紐約律師考試放榜 日本公主丈夫沒通過

紐約律師考試放榜 日本公主丈夫沒通過
攜帶3萬現金在機場遭沒收 失業男子獲得平反

攜帶3萬現金在機場遭沒收 失業男子獲得平反
彭博：台灣被推上美中代理戰爭前線

彭博：台灣被推上美中代理戰爭前線
200萬英鎊差點進垃圾桶 英老婦清自宅找到34克拉鑽石

200萬英鎊差點進垃圾桶 英老婦清自宅找到34克拉鑽石