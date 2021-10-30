紅學家、經濟學家趙岡 92歲在加州辭世

威斯康辛大學經濟系榮譽教授趙岡（左）與夫人陳鍾毅女士。（趙家家屬提供）

威斯康辛大學經濟系榮譽教授趙岡， 同時也是著名的紅(樓夢)學家，於2021年10月23日在加州 普萊桑頓市(Pleasanton)家中去世，享壽92歲。趙岡1980年代初應邀回台，加入開創中華經濟研究院，並擔任所長一職。

趙岡教授1929年出生於哈爾濱，一生致力於中西文化溝通，他的學術貢獻主要在於中國 經濟發展史，由於愛好中國四大小説之一的《紅樓夢》，因而跨越學術領域成為紅學考據學家。

趙岡教授早年曾就讀於清華大學，隨家人遷台後1951在國立台灣 大學完成大學學業。在台大學習期間，他結識了未來的妻子--學妹陳鍾毅女士，夫妻兩人一生情感深厚形影不離。1955年趙岡教授和妻子乘坐貨輪40天自台抵達加州，之後進入密西根大學安娜堡攻讀經濟學博士。取得學位之後，他先後執教過的大學有密西根大學、柏克萊加大、威斯康辛大學(麥迪遜)，1966年後留在威斯康辛大學教書研究直到1990年代末退休，獲得學校授予榮譽教授。

趙岡教授一生勤於著作，以英文出版的著作共有十數本，主要研究成果在於中國經濟史，以明、清兩代最為專精，其他研究包括亞洲各國土地改革。他的英文著作「中國歷史中的人和土地」曾獲史丹福大學出版社讚譽， 稱之為「對於中國兩千年經濟史大膽且全面的分析」。趙岡教授另有34本以中文寫作關於經濟學、紅樓夢考據的著作。他的妻子也是他研究和著述的良伴，夫妻曾經合著九本書籍，包括獲獎作品「中國土地制度史」。

陳鍾毅女士是密西根安娜堡大學經濟學碩士，除愛護教養兩個女兒，對趙岡教授的研究和著述也有極大幫助。她與趙岡教授平日熱心於溝通中西文化，除多年教授漢語，也熱愛生活，曾在麥迪遜社區教導分享華人美食。

1980年代初，趙岡教授受邀偕同妻子回台灣貢獻所學，加入中華經濟研究院擔任一所所長，成為開創中經院的學者之一， 這段期間趙岡教授仍然保留美國教職，兩地奔波。

1998年趙岡教授自威斯康辛大學退休，夫婦遷居到女兒居住的舊金山灣區，享受子女孫輩的親情。2017年趙岡教授夫婦為鼓勵年輕學者研究紅學，將其所有紅學著作以及稀有中文善本書籍，悉數捐贈舊金山大學瑞奇研究所。

趙夫人陳鍾毅女士於2020年11月5日過世，兩人結縭70年，趙剛教授傷痛不已。2021年10月23日，趙岡教授在女兒女婿的照顧下平靜離世。

趙岡教授一生以探索學術為樂，致力於溝通中西文化。趙岡教授夫婦育有兩女Tonia和Constance，女兒和兩位女婿Michael Hsieh，Steve Onishi，以及四個孫兒孫女Karina Hsieh，Mason Hsieh，Alex Onishi，Alanna Onishi都敬愛懷念他們。趙岡教授的四位兄弟姊妹分別住在台北、渥太華和洛杉磯等地。