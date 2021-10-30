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遭家暴威脅女性 可重提庇護申請

記者謝雨珊╱洛杉磯報導
加州大學黑斯廷斯法學院（UC Hastings College of Law）的性別及難民學中心法務主任Blaine Bookey。（會議截圖）
加州大學黑斯廷斯法學院（UC Hastings College of Law）的性別及難民學中心法務主任Blaine Bookey。（會議截圖）

「難民庇護」是國際人道主義，讓任何符合條件的人在美國尋求保護。尤其對於世界上許多家暴女性受害者，遷移是她們重要的生存策略。但在川普執政期內，受到暴力威脅女性在美國尋求保護的可能性大幅降低。今年夏天，美國司法部長撤銷了兩項難民庇護資格限制，重新允許遭受家暴或幫派暴力的受害女性提交庇護申請。這個改變是否增加受害婦女獲取留美庇護的機會呢？難民政策學者及移民律師目前無法給出確切的答案，但他們認為，最快讓這群女性受到保護的方法就是通過立法給予法律保障。

曾在中南美洲受到暴力威脅的婦女米拉格羅斯（Milagros），受邀在少數族裔媒體服務中心（Ethnic Media Services）29日的會議上，分享當時被迫威脅逃命到美國的故事。米拉格羅斯表示，2015年曾被一名黑幫男子綁架，並被威脅「必須成為他的女人」。若不服從或有反抗，這名男子將奪取米拉格羅斯及其外婆的性命。米拉格羅斯為了保命只好順從，在數個月期間無數次被強姦及毆打。後來，米拉格羅斯逮到機會逃亡，跑到美國邊境尋求庇護並且獲得成功。現在她也過著正常人的生活，不過，這段遭遇「是她心中一輩子抹去不了的傷痛，倘若庇護不成功，可能早已慘遭黑幫男子毒手」。

許多他國婦女因遭受到暴力，選擇尋求庇護均是出自於無奈。根據加州大學黑斯廷斯法學院（University of California Hastings College of Law）的性別及難民學中心法務主任Blaine Bookey的說法，在川普當政期間，幾乎近90%類似案子申請庇護都被拒絕。川普政府的司法部長賽申斯（Jeff Sessions）曾在2018年發表聲明表示，家暴和幫派暴力的倖存者，一般不符合特定社會族群的條件，因此不得申請庇護。其他國家的社會問題，不該讓美國移民系統來承擔責任。他說，根據美國移民法規定，若申請者屬於某一特定社會群體受到迫害，或有充分理由擔心受到迫害的個人，可以獲得庇護資格，但個人犯罪的受害者並不符合這個定義，無論加害人對他們犯下的罪行有多麼卑鄙。

移民律師Marta Victoria Canossa提到難民庇護法說，女性難民通常可通過兩種方法申請庇護，一是通過防止婦女暴力條例（Violence Against Women Act，簡稱VAWA) ，該條例允許被虐待的美國公民/永久居民配偶及兒童，可以自行呈上永久居留申請。申請過程無需施虐者提供證詞，即可保障申請人的個人安全及獨立。Marta說，申請人在等待期間擁有工作權，申請等待時間現在大約為兩年。另一項方式是通過U簽證。這項簽證主要是為某些犯罪受害者提供一種移民救濟，臨時提供四年居留期限，有些人最終也有資格獲得永久居留權。Marta表示，這項簽證每年只發放1萬張，等待時間約為五年。

移民律師Marta Victoria Canossa談難民庇護方法。（會議截圖）
移民律師Marta Victoria Canossa談難民庇護方法。（會議截圖）

庇護 美國公民 移民

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