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聖塔安那焚風再起 南加重回高溫

編譯組／綜合報導
聖塔安那焚風再起，國家氣象局發布強風警示。（國家氣象局）
聖塔安那焚風再起，國家氣象局發布強風警示。（國家氣象局）

國家氣象局（NWS）28日警示，聖塔安那焚風（Santa Ana winds）再起，南加涼爽的天氣不再，部分地區甚至可達90多度。同時，焚風風力強勁，瞬間陣風可能高達每小時50哩，車體高的駕駛應該留意，路人也應當心襲來的物體。南加州未來幾天會出現高溫與少雨情況。

北加周末之後的風暴雖然讓南加本周伊始彷彿進入秋涼，但是隨著聖塔安那焚風又起，南加各地將陸續回到夏季的炎熱狀態。國家氣象局指出，海岸地帶至內陸山谷的氣溫將自80多度升高到90度，洛杉磯市中心可能達到87度，伍藍岡（Woodland Hills）或達92度。

 奧克斯納（Oxnard）氣象站指出，如果大家覺得27日已經很熱，那28日更熱，所幸28日傍晚隨著海洋涼風進入家南加，氣溫將開始降低，29日的氣溫將低於28日，沿岸地帶在75度至85度間，谷地可能還是逼近90度。預報員表示，天氣清朗但氣溫較低的天氣將維持到周末。

然而令人擔憂的是聖塔安那焚風來勢凶猛，28日下午3時為止，國家氣象局已經發布多次強風警示，提醒居民與駕駛人當心。洛杉磯與范杜拉縣的北風與東北風時速可達15哩至25哩，但個別強風的風速可能高達時速50哩。

聖塔蒙尼卡山地（Santa Monica Mountains）的平均風速在時速20哩至30哩間，瞬間強風則可達時速45哩。內陸與沿海谷地，包括聖塔克拉利塔（Santa Clarita）、聖費南度（San Fernando）與范杜拉縣等山谷都可能吹起平均時速15哩至25哩的風，瞬間強風可達時速40哩。

不過，好消息是，由於近期的降水，天使國家森林（Angeles National Forest）與聖蓋博山脈（San Gabriel Mountains）的山火風險都已由「極度」（extreme）降到「非常高」（very high）。天使國家森林消防局表示，當地目前沒有延燒中的林火，現有資源也多於往年此時。

雖然聖塔安那焚風攪局，但是相對濕度並不會降低太多，至會引發擔憂的低標。不過，雖然現階段的情況穩定，但聖塔安那焚風的持續吹送的能導致局勢改觀，因為近期的降雨撐不了多久，難以化解兩年之旱。而且聖妞（La Niña）現象還在持續，南加未來可能還會出現高溫與少雨的情況。

南加 天使 洛杉磯

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