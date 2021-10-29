休班警擊斃逛Costco男 LAPD須同賠1700萬元

男子遭下班警員射殺，家屬獲判賠償1700萬元。（ABC）

洛市警局（LAPD）員警Salvador Sanchez 2019年6月間，下班後帶著兒子去逛河濱縣科洛那市（Corona）的Costco，但在等候時遭到Kenneth French從後方推擠，導致他與兒子摔倒在地。Salvador Sanchez因此掏槍射擊，最後導致Kenneth French死亡，French家的雙親受傷。

河濱縣聯邦法院27日裁定，Salvador Sanchez與LAPD應賠償1700萬元的撫恤金，家屬聞訊後表示欣慰。但是陪審團認為，不論Salvador Sanchez是否當值，LAPD都應該負責，因此鉅額撫恤金得由LAPD負擔多數。

Salvador Sanchez已經在LAPD任職7年，但在2020年因洛市警察 委員會（Board of Police Commissioners）認定不當使用致命武器，導致思覺失調的Kenneth French死亡。雖然河濱縣檢察長拒絕起訴Salvador Sanchez，但是加州 檢察長仍然以故意殺人起訴Salvador Sanchez，他的刑事案件仍在審理中。

民事部分，河濱縣聯邦法庭陪審團裁定Salvador Sanchez有錯，而且不管他有沒有當值，洛市都該負起責任，因此民事賠償應由洛市負擔多數。原告委任律師Dale Galipo說，家屬都很感謝陪審團，企盼此舉能夠帶來正義，並讓家人得以走出傷痛。不過市府表示，他們會考 慮所有可能選項，包括再上訴。