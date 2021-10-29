我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經濟學家趙岡92歲在加州辭世 當年開創台灣中經院

金山灣區3大機場年末機票 恐難重現去年破底價

休班警擊斃逛Costco男 LAPD須同賠1700萬元

編譯組／綜合報導
男子遭下班警員射殺，家屬獲判賠償1700萬元。（ABC）
男子遭下班警員射殺，家屬獲判賠償1700萬元。（ABC）

洛市警局（LAPD）員警Salvador Sanchez 2019年6月間，下班後帶著兒子去逛河濱縣科洛那市（Corona）的Costco，但在等候時遭到Kenneth French從後方推擠，導致他與兒子摔倒在地。Salvador Sanchez因此掏槍射擊，最後導致Kenneth French死亡，French家的雙親受傷。

河濱縣聯邦法院27日裁定，Salvador Sanchez與LAPD應賠償1700萬元的撫恤金，家屬聞訊後表示欣慰。但是陪審團認為，不論Salvador Sanchez是否當值，LAPD都應該負責，因此鉅額撫恤金得由LAPD負擔多數。

Salvador Sanchez已經在LAPD任職7年，但在2020年因洛市警察委員會（Board of Police Commissioners）認定不當使用致命武器，導致思覺失調的Kenneth French死亡。雖然河濱縣檢察長拒絕起訴Salvador Sanchez，但是加州檢察長仍然以故意殺人起訴Salvador Sanchez，他的刑事案件仍在審理中。

民事部分，河濱縣聯邦法庭陪審團裁定Salvador Sanchez有錯，而且不管他有沒有當值，洛市都該負起責任，因此民事賠償應由洛市負擔多數。原告委任律師Dale Galipo說，家屬都很感謝陪審團，企盼此舉能夠帶來正義，並讓家人得以走出傷痛。不過市府表示，他們會考慮所有可能選項，包括再上訴。 

警察 加州 會考

上一則

加州地產經紀協會預測：加州房市明年持穩 有望漲5.2%

下一則

洛城新語／黑五再貴 該買還得買

延伸閱讀

洛市中心華資高檔住商兩用建築開盤 華人買家成主力

洛市中心華資高檔住商兩用建築開盤 華人買家成主力
洛市華埠國泰老人公寓業主 因電梯多次故障遭16項檢控　

洛市華埠國泰老人公寓業主 因電梯多次故障遭16項檢控　
洛市將為低收入戶每月發放1000元 持續一年 唯須申請

洛市將為低收入戶每月發放1000元 持續一年 唯須申請
洛市大麻加工廠火災 2死2傷

洛市大麻加工廠火災 2死2傷
洛市大麻加工廠火災2死2重傷

洛市大麻加工廠火災2死2重傷
洛市招募700警 亞裔名額10%、 起薪7萬

洛市招募700警 亞裔名額10%、 起薪7萬

熱門新聞

日前拜登政府宣布，美國自11月8日起取消對中國在內的33國旅客入境限制。（CBP提供）

世說新聞╱綠卡逾期返美 11月後恐更難

2021-10-23 14:34
加州一家三口因高温脱水死亡。（亲友ROSANNA HEASLETT图片）

加州1家3口離奇陳屍森林 警查出死因：高溫脫水

2021-10-21 22:16
南加亞凱迪亞（Arcadia）華人地產經紀史瑞雪（譯音）26日認罪，將募集的資金用於私人用途 。（史瑞雪推特圖片）

華人地產經紀認罪 謊稱投資可獲簽證 集資2160萬供私人揮霍

2021-10-27 02:19
窗戶玻璃忽然因熱脹冷縮自己出現一道裂紋。（王太太提供）

華人買新屋不到一年 屋簷漏水、窗裂沙入

2021-10-23 02:19
房屋設計很現代，由塊狀和平板構成型態。（MLS圖片）

「瘋狂的亞洲富豪」讓華裔作者致富 洛杉磯買豪宅

2021-10-21 19:56
洛杉磯每月1000元現金援助計劃申請於本週五開始。（unsplash.com）

洛市將為低收入戶每月發放1000元 持續一年 唯須申請

2021-10-27 18:34

超人氣

更多 >
紐約飛加州 頭等艙亞裔男乘客毆打空服員 飛機迫降後被捕

紐約飛加州 頭等艙亞裔男乘客毆打空服員 飛機迫降後被捕
華女機場遭詐騙 上車3分鐘索400元

華女機場遭詐騙 上車3分鐘索400元
拜登揭曉1.85兆預算 「沒人會得到所有想要的，包括我」

拜登揭曉1.85兆預算 「沒人會得到所有想要的，包括我」
新疆3500年前乾屍「小河公主」身分 基因測序揭曉

新疆3500年前乾屍「小河公主」身分 基因測序揭曉
看了9年的婦產科醫師竟是捐精父 女病患怒提告

看了9年的婦產科醫師竟是捐精父 女病患怒提告