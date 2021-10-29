「比佛利嬌妻」主角住家遭搶 損失百萬

真人秀節目「比佛利嬌妻」（RHOBH）主角Dorit Kemsley。（取自Dorit Kemsley Instagram）

根據NBC電視台，真人秀節目「比佛利嬌妻」（Real Housewives of Beverly Hills）主角之一，今年45歲的Dorit Kemsley，27日晚在其洛杉磯 市恩西諾岡（Encino Hills）的家中遭遇搶劫，當時家中還有她的兩個孩子，分別是七歲和五歲。據悉，Kemsley當時被劫匪用槍指著頭，劫匪搶走了價值約100萬元的財物。

三名劫匪在27日晚約11時闖入Kemsley的家中，當時她正在睡覺。Kemsley和她丈夫Paul 「PK」 Kemsley剛在倫敦 參加完親戚的婚禮，她先返回家來。在搶案發生時，她丈夫仍在國外，目前正在趕回加州 。

有線人稱，搶案發生時，Kemsley一直在極力保護自己的孩子。

當時劫匪砸破房子後面的窗戶進入房內走到樓上，兩名劫匪走到Kemsley的臥室，劫匪抓住她，她懇求，「不要傷害我的孩子，不要殺了我，我是一名母親。」但其中一名劫匪說，「殺了她。」

劫匪對房子進行了20分鐘的掃蕩，搶走了價值約100萬元的珠寶和名牌包。劫匪沒有進入孩子們的房間，所幸無人受傷。

劫匪走後，Kemsley報了警並打電話給身在倫敦的丈夫。

洛杉磯市警局表示，受害人還未鎖定嫌疑人身分。警方稱嫌疑人為20歲至30歲的男子，穿著黑色帽衫、黑色褲子。

事件發生後，「比佛利嬌妻」其他主角包括Lisa Rinna、Erika Jayne等都去看望了Kemsley。華裔人妻孔令華（Crystal Kung Minkoff）也參演了該真人秀節目，孔令華是孔子76代後裔。

Kemsley來自康乃狄克州（Connecticut），後來搬至加州。她在2017年創辦了比佛利泳衣品牌，之後公司生產線擴展至運動裝和配飾、婚紗等。