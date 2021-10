阿罕布拉學區教委分區選 下月公投

洛杉磯縣11月選舉四提案公投,阿罕布拉學區教委要改選制。(記者丁曙/攝影)

洛杉磯縣選務局公布2021年11月2日選舉事項,有三個城市提出四項倡議案交付選民公投,涉及修改城市憲章、調高產業稅率等,旨在使選舉更公平、社區更安全、服務更完善等。

華人聚居社區阿罕布拉 市(Alhambra city)提出了Measure G城市憲章修正案,「從阿市憲章中刪除所有涉及阿罕布拉聯合學區 的詞句」(A Charter Amendment to Remove All References to the Alhambra Unified School District from the Alhambra city Charter),擬從城市憲章中刪除所有涉及阿罕布拉聯合學區(AUSD)的詞句,以便學區教委會選舉可以按照加州教育法和州選舉法進行。

阿罕布拉學區教委甄銘新(Robert Gin)、曾煥堅(Kenneth Tang)等教育官員表示,從2020開始,該學區已開始從「學區普選」過渡到「教委選區」投票 的選舉形式。然而,阿市憲章目前管轄學區的選舉形式,並阻止學區改變選舉制度。事實上加州幾乎所有公立學區教委會選舉,均接受《加州教育法》和《加州選舉法》的管轄。因此,要求修改城市憲章,將學區從城市憲章中分離出來,以便學區教委會的選制,採用與全州大多數公立學區相同的管理方式。

阿罕布拉市府律師Joseph Montes表示,2020年1月15日,阿罕布拉聯合學區要求從阿罕布拉市憲章中刪除管轄AUSD的詞句。因為學區教委的選舉目前受到城市憲章的管轄,該憲章要求學區教委會成員由學區提名並由全體選民投票產生,但學區表示有意改用分區投票選舉形式。

此外,還有商業市工業產權特別稅PS提案,工業財產徵收最高稅率為每平方呎0.3321美元,每年可提供約1200萬元,所有資金將留在商業市。

英格伍市I提案「英格伍公共安全/基本服務」預計將超過 1000萬元的房地產銷售稅率提高到4.5%,以及不同售價徵收不同稅率。預計每年可提供 350萬元收入。

英格伍市H提案「英格伍社區服務保護」,旨在維持基本社區服務,採取措施將由旅館住客支付的住房稅從14% 提高到 15.5%,估計每年提供73萬元收入。

新聞導讀:

所謂「學區普選」(at-large)投票,指在教委選舉中,學區所有選民都為五席教委投票,獲得最多選票的前五名候選人當選。而「教委選區」(by-trustee-area)指將學區劃分為五個小選區,每個小選區代表學區的一部分,並由該小選區投票選出一名教委加入學區教委會,而不是由整個學區投票選出五個教委。