越華裔女子離奇失蹤 車在迄未見人 家人焦急盼尋找

親友希望民眾幫忙尋找走失女子Shirley Duong。（親友提供）

日前一位家住蒙特利公園市的越華裔 女子Shirley Duong走失，家人正焦急盼望找到她。警方已經找到該女子出門所駕車輛，但仍未找到人，這令親友十分擔憂，希望尋求廣大民眾幫忙尋找。

據親友製作的尋人啟事，Shirley身高5呎2，大約100至110磅重，中等長度的深棕色頭髮，戴著深色邊框眼鏡。

失蹤女子的華裔好友Corine Chen十分焦急，希望拜託民眾幫忙尋找自己的好友。Corine表示，Shirley最後離開蒙市的家中是周一（25日）下午1點左右，沒有攜帶手機 。目前警方已經發現她所駕駛的黃色2014年豐田普銳斯停在回聲公園（Echo Park），但是沒有找到她人。Corine表示，警方所找到她的車輛停放之處，正是她和父母、姐姐小時候居住的地方，但一家人早在很多年前就搬離此地了。

為何Shirley會突然獨自跑到家庭舊居去，將車停下後又去了哪裡，目前還不得而知，但如此古怪的現象令家人擔憂不已。Corine說，現在一大堆親友都在焦急找她，也去找到車的地方附近居民詢問，有沒有人家的監控攝像有拍攝到，看看她走去了何處。友人們也打電話給了醫院、遊民收容所、酒店、餐廳、咖啡廳都問過了，也發放了傳單，仍一無所獲。

據大家拼湊的回憶，Shirley最近也並沒有和誰吵架或者發生什麼事情。失蹤當天早上還去了Ralph's買菜回到家後，留下手機就出門走了，似乎也沒有帶其他物品，這樣的情況很奇怪。

Corine和Shirley是在河濱加大（UCR）唸書時認識的十多年的好友，雖然Corine目前人在紐約 ，但倆人常常聯絡。Shirley現在從事補習教師，和姐姐、姐夫一家住在蒙市，他們的父母也住在該市，相距不遠。當天Shirley離家後一整天都聯絡不上，家人焦急打電話四處詢問其他朋友，確定她失蹤。