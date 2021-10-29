洛城新語／黑五再貴 該買還得買

受供應鏈混亂、通貨膨脹等影響，美國 民眾可能要遭遇「史上最貴」的節日季。在這個每年購物的重要節點，部分民眾或因「折扣力度不足」，而削減開支，放棄部分採買計劃；但考慮到目前經濟走勢，在能力範圍內，盡量消費或許才是更好的選擇。

美國9月消費者物價指數（CPI）同比增長5.4%，高於市場預期，且已連續五個月高於5%。儘管財長葉倫一再強調通膨是「暫時」，美國沒有失去對通膨的控制；但統計數字卻表明，「暫時」其實已持續很久。

考慮到CPI統計不含房價，而房地產市場的蓬勃發展，勢必影響各行各業。例如建材、工人、運輸等。因此同比增長5.4%的CPI，實際反映到生活中，或許民眾感受到的漲價程度，會更高。不過好在美國政府此前不斷發放紓困金 ，因此對部分民眾來說，縱使物價上漲，消費能力暫未消失。考慮到感恩節假日季，是商家推出折扣較多的時段，他們或許會在那時，將此前攢下的閒錢全部消費；部分商品供不應求的狀況，將會更加嚴重。

再加上能源價格上漲對物流行業的衝擊，通貨膨脹在感恩節過後，很可能還將較長時間維持在高位。既然將來會更貴，對於廣大民眾來說，有什麼理由不在當下「錢更值錢」的時候消費。

其次，美國通貨膨脹問題之所以難解，與疫情以來美國政府的紓困政策不無關係。在經濟刺激政策的幫助下，美國人依然能夠頂著不斷上漲的生活成本進行消費；而天上掉下來的錢，花起來感覺太好，讓部分民眾不願回去工作 。簡而言之，目前的狀況是，生產的商品變少、居民收入減少、生活成本提高、但消費仍然強勁。而缺貨、印錢、願意消費，通貨膨脹居高不下，一點也不奇怪。

美聯社報導，目前就業人口仍然比疫情前少約500萬，導致失業率攀高；但另一方面，創紀錄的職缺下，就業人數卻沒有顯著成長。有的招聘會上，參加活動的人比工作人員還要少。就業恢復不理想的原因很多，例如疫情對民眾生活態度的改變，部分民眾找工作更加挑剔，追求機動性高、希望「在家工作」；而此前積攢的失業、紓困金，也允許他們有更多時間找工作。

而因為消費強勁，縱使缺貨、就業不理想，美國經濟仍能維持「繁榮」，美國股市也一直在高位運行。而在製造、供應鏈恢復前，消費作為拉動經濟增長的馬車不能停，否則可能使經濟復甦停滯甚至出現衰退。換句話說，感恩節在能力允許的範圍內盡量消費，也是為國家做貢獻。