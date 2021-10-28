【專題】／美國養老全攻略 快看這裏
美式養老 量體裁衣 多層面照顧
現代生活的快節奏與現代養老設施的進一步完善，使得嬰兒潮銀髮族呈現出更爲多元的養老方式，遍地開花的日間健保中心，規模不斷壯大的民間長青組織，愈來愈多的抱團養老社區，日常的結伴出遊和娛樂，還有終身學習的努力空間，銀髮族的養老生活多姿多彩，豐富不遜年輕人。點此看原文
補充醫保 養老生活無死角
美國政府對銀髮族的照顧無微不至，但對於非低收入年長者來說，自己的晚年健保和養老安排依然需要未雨綢繆且對症下藥，確保養老生活無死角。點此看原文
老年行動不便 政府掏錢顧老伴 安全待在家
五年前，阿蘇薩85歲的張先生順利申請到加州政府的居家支持服務（In-Home Supportive Services），年過六旬的張太太「才大媽」同時成為政府居家支持服務執行人員，照顧自己的先生。五年後的今天，這對年齡加起來逾150歲的老夫妻康健安樂，張太太因照顧先生而付出的時間和勞力，政府每個月給予1000元薪資補助。點此看原文
從獨立屋到活動房 華人另類養老
張先生和太太退休後前往雲南麗江，一住就是八年，如果不是越來越强烈的高原反應對老人家身體產生的影響，夫婦兩人還會繼續在當地頣養天年。2016年，兩人「被迫」重返洛杉磯，加入加州人的退休生活。點此看原文
實惠好選擇 活動屋售價僅獨立屋1/5
活動房屋（mobile home）也稱為公園房、拖車房、房屋拖車、靜態大篷車等，是一種在工廠內預製結構，然後通過拖車運到現場並固定在永久連接的底盤上的一種簡易房屋，可用作永久住所，或度假或臨時住所。這種住所通常永久或半永久地留在一個地方，但可以移動，並且可能因法律原因不時被要求移動。點此看原文
活動屋養老 輕鬆享晚年
全美大都會區房屋價格居高不下，越來越多的美國人住進活動房屋（Mobile House），形成新型的長久居住方式。點此看原文
時間銀行 服務今天、享受明天
時間貨幣（Time-based currency）和時間銀行（Timebank）的概念，在經過將近兩個世紀的演變之後，正日益成為嬰兒潮銀髮族幸福養老的秘訣之一，即便年邁清寒，即便獨身一人，依然可以透過年輕和中年甚至準老年時服務社會和他人的時間積累，獲得豐厚回饋，安享晚年。點此看原文
上一則
FB留言