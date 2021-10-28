【專題】／美國養老全攻略 快看這裏

看中文報紙和玩手機，不少華裔老人白天的日常。一些療養院或日間健保中心專門提供世界日報，是老人的精神食糧。（記者楊青／攝影）

美式養老 量體裁衣 多層面照顧

現代生活的快節奏與現代養老設施的進一步完善，使得嬰兒潮銀髮族呈現出更爲多元的養老方式，遍地開花的日間健保中心，規模不斷壯大的民間長青組織，愈來愈多的抱團養老社區，日常的結伴出遊和娛樂，還有終身學習的努力空間，銀髮族的養老生活多姿多彩，豐富不遜年輕人。點此看原文

補充醫保 養老生活無死角

加州的歐爾森(右)在柏克萊的一家養老院，為母親調整身上的毯子。(美聯社)

美國政府對銀髮族的照顧無微不至，但對於非低收入年長者來說，自己的晚年健保和養老安排依然需要未雨綢繆且對症下藥，確保養老生活無死角。點此看原文

老年行動不便 政府掏錢顧老伴 安全待在家

看護陪伴坐輪椅的老人，居家支持服務可向政府申請。（本報檔案照）

五年前，阿蘇薩85歲的張先生順利申請到加州政府的居家支持服務（In-Home Supportive Services），年過六旬的張太太「才大媽」同時成為政府居家支持服務執行人員，照顧自己的先生。五年後的今天，這對年齡加起來逾150歲的老夫妻康健安樂，張太太因照顧先生而付出的時間和勞力，政府每個月給予1000元薪資補助。點此看原文

從獨立屋到活動房 華人另類養老

房前的露臺是老兩口每天讀書、看報和聊天的地方，安靜又寬敞。（記者楊青／攝影）

張先生和太太退休後前往雲南麗江，一住就是八年，如果不是越來越强烈的高原反應對老人家身體產生的影響，夫婦兩人還會繼續在當地頣養天年。2016年，兩人「被迫」重返洛杉磯，加入加州人的退休生活。點此看原文

實惠好選擇 活動屋售價僅獨立屋1/5

這種為銀髮族量身定做的活動屋社區住家都是年長者，外來訪客常駐以三天為限，以保護社區的安全和安靜。（記者楊青／攝影）

活動房屋（mobile home）也稱為公園房、拖車房、房屋拖車、靜態大篷車等，是一種在工廠內預製結構，然後通過拖車運到現場並固定在永久連接的底盤上的一種簡易房屋，可用作永久住所，或度假或臨時住所。這種住所通常永久或半永久地留在一個地方，但可以移動，並且可能因法律原因不時被要求移動。點此看原文

活動屋養老 輕鬆享晚年

活動房屋的住房也面面俱到。（記者楊青／攝影）

全美大都會區房屋價格居高不下，越來越多的美國人住進活動房屋（Mobile House），形成新型的長久居住方式。點此看原文

時間銀行 服務今天、享受明天

老人中心貫穿全年的各種集體活動聚會，相互取暖。（記者楊青／攝影）

時間貨幣（Time-based currency）和時間銀行（Timebank）的概念，在經過將近兩個世紀的演變之後，正日益成為嬰兒潮銀髮族幸福養老的秘訣之一，即便年邁清寒，即便獨身一人，依然可以透過年輕和中年甚至準老年時服務社會和他人的時間積累，獲得豐厚回饋，安享晚年。點此看原文