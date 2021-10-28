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巴市9多個市立停車場 前90分鐘免費將取消

記者李雪／綜合報導
Green街上的公共停車樓，步行至老城區的餐飲、商店很近，是一棟免費停車樓。（谷歌街景）
Green街上的公共停車樓，步行至老城區的餐飲、商店很近，是一棟免費停車樓。（谷歌街景）

巴沙迪那市商圈的多個市立停車場，都有前90分鐘免費停車的優惠，方便民眾購物和用餐。但這項優惠預計將在明年7月1日終結。

市政服務委員會26日一致批准取消市內所有市立停車設施的90分鐘免費停車時間。此舉被認為會為市府帶來更多收入，交通部門計畫將這些收入用於城市所有九個停車設施的必要維修和升級，並支付增加的城市停車位維護費。交通部門的提案建議，從2022年7月1日起，停車前兩小時收費一元，之後每小時收費兩元，每日最高停車費為12元。

該市擁有的九個停車樓，位於市政中心和老城區附近。城市經理Steve Mermell表示此舉不會讓市府更轉向市場行為，只是一種補貼。「曾經有一段時間，市府可以負擔得起。我們真的負擔不起再這樣做了，因為我們需要對這些停車設施進行大量再投資，否則它們就會失能，我們將無法使用它們」。

會議期間，市府工作人員提供的數據顯示，由於提供了90分鐘的免費停車，如Del Mar站和老城區兩座停車樓中大約55%的停車都是免費的。停車費在過去20年中一直保持不變，而自2001年以來，維護費用每年都以3%的速度增長。據工作人員的說法，這項更改預計每年會帶來約290萬元的額外收入。

而市議員Tyron Hampton擔心取消免費停車，會阻礙人們光顧當地企業。他指出周圍城市如格蘭岱（Glendale）就可以免費停車。市議員Felicia Williams，和副市長 Andy Wilson則建議為民眾提供20到30分鐘的「寬限期」來裝卸貨物，工作人員將考量這些建議。

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