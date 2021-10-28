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世報周末線上講座 談紅藍卡最新資訊

洛杉磯訊
U視頻2022紅藍卡講座30秒宣傳片的二維碼。
U視頻2022紅藍卡講座30秒宣傳片的二維碼。

每年的10月15日至12月7日，是聯邦醫療保險（Medicare，亦稱紅藍卡）的年度開放轉換期，在這段期間可以增加、取消、或轉換現有的健保計劃。關懷耆英長者身心健康的世界日報，訂10月30日、31日（星期六、日）下午2時起，舉辦「2022紅藍卡線上講座」直播，幫助耆英長者獲得更廣泛的資訊。

在疫情仍未消退下，為了能夠更好的服務讀者，世界日報與健保業者緊密合作，將在前述時間於YouTube的 U視頻上，直播「2022紅藍卡線上講座」，將推出由健保專業人士主講的六場全新講座，分析2022聯邦醫療保險（紅藍卡）相關資訊，及健保計劃福利內容的最新訊息。

目前每天有1萬人進入65歲，將要加入或新加入聯邦醫療保險的人，需要暸解什麼是傳統的聯邦醫療保險？什麼是聯邦醫療保險優良計畫 (Medicare Advantage)？什麼是聯邦醫療保險的Part A、Part B和 Part D？該如何選擇才最適合自已的需要？

而已經投保的人，則要注意有什麼重要改變，尤其是聯邦醫療保險優良計畫、以及涵蓋處方藥的 Part D。

10月30日下午將由長青保險負責人邱文齡帶來三場主題演講。下午2點講解「聯邦醫療的基本要求：紅藍卡（A&B）與藥物保險（D）」，下午2點半講解「2022省錢的健保：補助保費？轉診？醫療網」，下午3點講解「紅藍卡與健保制度：補充保險+Part D藥物保險」。

10月31日下午前兩場的講師是長青保險的執照經紀陳明 Michael Tran。下午2點講解「2022健保介紹：『紅藍卡』健保HMO vs PPO計畫」，下午2點半分享「紅/藍/白卡與健保制度」。下午3點，則由佳信健保服務負責人黎淑妍 Yin Lai分享「耆英健保問題面面觀」。

歡迎讀者屆時到YouTube搜尋 「U視頻」，或搜尋「2022紅藍卡講座」；或搜尋「#WJLAMedicare2022」觀看直播，或掃瞄附件的二維碼。查詢更多訊息，可電話聯絡 323-268-4982分機250。

聯邦醫療保險 健保 紅藍卡

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